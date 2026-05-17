Българската изпълнителка впечатли публиката със силно сценично присъствие, модерно звучене и емоционално изпълнение, което я изведе до първото място в крайното класиране.

След гласуването на националните журита България поведе с 204 точки. По 12 точки за страната ни дадоха Малта, Дания, Литва и Австралия. Австралия и Дания останаха след България със 165 точки, а Франция събра 144.

От зрителския вот Дара получи впечатляващите 516 точки. Австралия получи 125 точки от публиката.















На сцената певицата благодари за подкрепата и заяви, че „Bangaranga“ носи послание за сила, увереност и преодоляване на страха.

„Чувствам се прекрасно. Моята работа е да бъда на сцената, да отворя сърцето си и да излъчвам светлина и любов. Останалото са точки“, каза тя.

Часове преди финала България спечели и една от престижните награди „Марсел Безансон“ за артистично присъствие на сцената.

В тазгодишното 70-о издание на „Евровизия“ прозвучаха песни на 23 езика, а на сцената се представиха изпълнители от 25 държави.