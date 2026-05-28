Атлантическият съвет: Позициите на Радев в Париж съвпадат с руската пропаганда

Изявленията на министър-председателя Румен Радев в Париж предизвикаха остра реакция от Атлантическия съвет на България. Организацията обвини премиера, че атакува общата европейска политика за подкрепа на Украйна и разпространява послания, които според нея съвпадат с интересите на Кремъл.
 

В специална позиция Атлантическият съвет заявява, че е „дълбоко разтревожен“ от думите на Радев за необходимостта Европа да започне преговори с Русия и да промени подхода си към войната срещу Украйна. Според организацията подобни тези подкопават европейското единство в момент на тежка криза на сигурността.

 

Оттам предупреждават, че внушенията, че европейската подкрепа за Киев носи риск за самата Европа, съвпадат с ключови линии на руската пропаганда. По думите им това отслабва подкрепата за Украйна и насажда разделение в ЕС и НАТО.

 

„Недопустимо е министър-председател на държава от ЕС и НАТО да говори за преговори в името на мира, докато на практика подкопава европейското единство“, се казва в позицията.

 

Особена критика Атлантическият съвет отправя към изявлението на Радев, че Европа трябва „най-сетне да започне преговори с Русия“, както и към оценката му за белгийския премиер Барт де Вевер, когото Радев нарече „глас на разума“ в европейските институции.

 

Според организацията сигурността на България е пряко свързана със сигурността на Украйна и източния фланг на НАТО. Оттам предупреждават, че всяко отслабване на европейската подкрепа за Киев увеличава риска и за България.

 

В заключение Атлантическият съвет призовава европейските партньори да разграничават официалните ангажименти на България като член на ЕС и НАТО от „политическите внушения и колебливи послания“ на настоящия министър-председател.




