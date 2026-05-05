Украйна удари с дронове Чебоксари и завод за дронове и ракети

Украински дронове атакуваха Чебоксари в нощта на 5 май. Ранени са трима души, съобщава Интерфакс, като се позовава на Министерството на здравеопазването на Чувашката република.

Една от пострадалите е хоспитализирана в средно тежко състояние. Двама други жители на града получават амбулаторна помощ, уточни министерството. При нападението е повреден търговски център.

След анализ на видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, „Астра“ твърди, че украинските въоръжени сили са използвали ракета за атака срещу отбранителното предприятие „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари. Повреденият търговски център се намира наблизо. Украинският Telegram канал Exilenova+ съобщава за удар с дрон по предприятието. „ВНИИР-Прогрес“, което произвежда навигационни модули „Комета“ за дронове, както и крилати и балистични ракети.



Губернаторът на Чувашката република Олег Николаев съобщи тази сутрин, че украинските въоръжени сили са извършили многократни удари по Чебоксари. „Регистрирани са многократни удари по сграда в Чебоксари“, заяви той. Поради атаките с дронове училищата и техническите колежи в Чувашия преминаха към дистанционно обучение.



В нощта на 5 май в Ханти-Мансийския автономен окръг беше обявена и ракетна тревога. Предупреждението продължи около 40 минути. Според Telegram канала на губернатора Руслан Кухарук, ракетна тревога никога преди не е била обявявана в региона. Регионът се намира на повече от две хиляди километра от украинската граница.

"Астра" отбелязва, че в нощта на 5 май е обявена ракетна заплаха в 18 руски региона.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 289 украински дрона през нощта над руски региони и анексирания Крим. Дроновете са били унищожени над Брянска, Белгородска, Воронежска, Курска, Калужка, Смоленска, Орловска, Тверска, Тулска, Рязанска, Псковска, Новгородска, Ленинградска, Ростовска, Волгоградска области, Московска област, Крим, Татарстан, Краснодарски край и Азовско море.

Украински дронове са атакували Чебоксари и преди. През ноември ударите са повредили две жилищни сгради и са ранили двама души. По това време Telegram каналите съобщиха, че дроновете са ударили завода ВНИИР-Прогрес.