Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1490 | НОВИНИ

Украйна удари с дронове Чебоксари и завод за дронове и ракети

Украйна удари с дронове Чебоксари и завод за дронове и ракети
Редактор: Красен Бучков
Украйна удари с дронове Чебоксари, а Telegram каналите съобщават за атака по отбранителен завод. В Ханти-Мансийския автономен окръг е обявена ракетна тревога за първи път от началото на войната.
 

Украински дронове атакуваха Чебоксари в нощта на 5 май. Ранени са трима души, съобщава Интерфакс, като се позовава на Министерството на здравеопазването на Чувашката република.

 

Една от пострадалите е хоспитализирана в средно тежко състояние. Двама други жители на града получават амбулаторна помощ, уточни министерството. При нападението е повреден търговски център.

 

След анализ на видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, „Астра“ твърди, че украинските въоръжени сили са използвали ракета за атака срещу отбранителното предприятие „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари. Повреденият търговски център се намира наблизо. Украинският Telegram канал Exilenova+ съобщава за удар с дрон по предприятието. „ВНИИР-Прогрес“, което произвежда навигационни модули „Комета“ за дронове, както и крилати и балистични ракети.


Губернаторът на Чувашката република Олег Николаев съобщи тази сутрин, че украинските въоръжени сили са извършили многократни удари по Чебоксари. „Регистрирани са многократни удари по сграда в Чебоксари“, заяви той. Поради атаките с дронове училищата и техническите колежи в Чувашия преминаха към дистанционно обучение.


В нощта на 5 май в Ханти-Мансийския автономен окръг беше обявена и ракетна тревога. Предупреждението продължи около 40 минути. Според Telegram канала на губернатора Руслан Кухарук, ракетна тревога никога преди не е била обявявана в региона. Регионът се намира на повече от две хиляди километра от украинската граница.

 

"Астра" отбелязва, че в нощта на 5 май е обявена ракетна заплаха в 18 руски региона.

 

Руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 289 украински дрона през нощта над руски региони и анексирания Крим. Дроновете са били унищожени над Брянска, Белгородска, Воронежска, Курска, Калужка, Смоленска, Орловска, Тверска, Тулска, Рязанска, Псковска, Новгородска, Ленинградска, Ростовска, Волгоградска области, Московска област, Крим, Татарстан, Краснодарски край и Азовско море.

 

Украински дронове са атакували Чебоксари и преди. През ноември ударите са повредили две жилищни сгради и са ранили двама души. По това време Telegram каналите съобщиха, че дроновете са ударили завода ВНИИР-Прогрес.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна 0| 259 | Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение 0| 480 | Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9385 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3580 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 