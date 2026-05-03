„Ще намалим значително броя на войските и ще изтеглим много повече от 5000“, каза американският лидер.



Пентагонът обяви преди това, че САЩ ще изтеглят приблизително 5000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца след „задълбочен преглед на силите на Министерството в Европа“. Заслужава да се отбележи, че там се намират военновъздушната база Рамщайн, щабът на американските военновъздушни сили в Европа и съоръжение на НАТО.

Министерството на отбраната на САЩ обяви намаляване на американското военно присъствие в Германия с 5000 войници по заповед на Пийт Хегсет. Министерството обясни този ход като „дължащ се на изискванията на театъра на военните действия и условията на място“.

Германският министър на отбраната Борис Писториус казва, че решението на Вашингтон е било очаквано. Той призова европейските страни да укрепят отбранителните си способности.

В коментар намаляването на присъствието на американските войски, от НАТО заявиха, че са уверени в своите отбранителни и възпиращи способности. Говорителят на Алианса добави, че „движението към по-силна Европа в рамките на по-силно НАТО продължава “.