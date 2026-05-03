Понеделник, 04 Май 2026, 12:54
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа

Съединените щати намаляват военното си присъствие в Европа, като ще бъдат изтеглени над 5000 американски войници. Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи това изявление, докато говореше пред репортери във Флорида. В отговор на въпрос относно изтеглянето на американските войски от Германия, той подчерта, че намаляването на числеността е много по-голямо от това, което Пентагонът е заявил преди това.
 

„Ще намалим значително броя на войските и ще изтеглим много повече от 5000“, каза американският лидер.


Пентагонът обяви преди това, че САЩ ще изтеглят приблизително 5000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца след „задълбочен преглед на силите на Министерството в Европа“. Заслужава да се отбележи, че там се намират военновъздушната база Рамщайн, щабът на американските военновъздушни сили в Европа и съоръжение на НАТО.

 

Министерството на отбраната на САЩ обяви намаляване на американското военно присъствие в Германия с 5000 войници по заповед на Пийт Хегсет. Министерството обясни този ход като „дължащ се на изискванията на театъра на военните действия и условията на място“.

 

Германският министър на отбраната Борис Писториус казва, че решението на Вашингтон е било очаквано. Той призова европейските страни да укрепят отбранителните си способности.

 

В коментар намаляването на присъствието на американските войски, от НАТО заявиха, че са уверени в своите отбранителни и възпиращи способности. Говорителят на Алианса добави, че „движението към по-силна Европа в рамките на по-силно НАТО продължава “.

