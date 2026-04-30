Четвъртък, 30 Април 2026, 15:15
Украйна ще подмени войските на фронтовата линия
Редактор: Красен Бучков
Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски подписа заповед за ротация на войските на фронтовата линия. Командирите трябва да осигурят условия за оставане на военнослужещите на позиции до два месеца, като задължителната ротация се извършва не по-късно от един месец.
 

„Ротацията на нашите войници трябва да се планира предварително, като се вземат предвид обстановката, характерът на бойните действия и наличните сили и ресурси“, заяви главнокомандващият.

 

Заповедта определя и задължителните изисквания:

 

– преминаване на медицински преглед и осигуряване на време за почивка на военнослужещи, изпълнили бойни задачи;

 

– своевременно осигуряване (попълване на запасите) с боеприпаси и храна за военнослужещи, изпълняващи бойни (специални) задачи на позиции.


Сирски обеща, че спазването на изискванията на заповедта ще бъде стриктно наблюдавано, а нарушенията ще бъдат наказвани с неизбежни санкции, в съответствие със закона и разпоредбите на Въоръжените сили на Украйна.

 

„Навременната ротация не е просто въпрос на организация на службата; това е въпрос на запазване на живота на нашите войници и поддържане на стабилността на нашата отбрана“, коментира главнокомандващият, добавяйки, че заповедта е задължителна за всички подразделения, изпълняващи бойни задачи на фронтовата линия.

 

Проблеми с ротацията


През април избухна голям скандал около 14-та отделна механизирана бригада, носеща името на княз Роман Велики, поради критично изтощение и липса на провизии за войниците на фронтовата линия.

 

На 24 април новият командир на бригадата, Тарас Максимов, проведе директен видео разговор с военните, обеща да проведе ротация и предостави директния си телефонен номер за спешни случаи.

 

На 27 април военният омбудсман Олга Решетилова призна, че нейният офис е наясно с трудната ситуация, пред която са изправени войниците от 14-та бригада. Тя каза, че са се опитали да разрешат проблема си тихо под ръководството на новия командир.

