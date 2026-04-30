Украйна ще подмени войските на фронтовата линия

„Ротацията на нашите войници трябва да се планира предварително, като се вземат предвид обстановката, характерът на бойните действия и наличните сили и ресурси“, заяви главнокомандващият.

Заповедта определя и задължителните изисквания:

– преминаване на медицински преглед и осигуряване на време за почивка на военнослужещи, изпълнили бойни задачи;

– своевременно осигуряване (попълване на запасите) с боеприпаси и храна за военнослужещи, изпълняващи бойни (специални) задачи на позиции.



Сирски обеща, че спазването на изискванията на заповедта ще бъде стриктно наблюдавано, а нарушенията ще бъдат наказвани с неизбежни санкции, в съответствие със закона и разпоредбите на Въоръжените сили на Украйна.

„Навременната ротация не е просто въпрос на организация на службата; това е въпрос на запазване на живота на нашите войници и поддържане на стабилността на нашата отбрана“, коментира главнокомандващият, добавяйки, че заповедта е задължителна за всички подразделения, изпълняващи бойни задачи на фронтовата линия.

Проблеми с ротацията



През април избухна голям скандал около 14-та отделна механизирана бригада, носеща името на княз Роман Велики, поради критично изтощение и липса на провизии за войниците на фронтовата линия.

На 24 април новият командир на бригадата, Тарас Максимов, проведе директен видео разговор с военните, обеща да проведе ротация и предостави директния си телефонен номер за спешни случаи.

На 27 април военният омбудсман Олга Решетилова призна, че нейният офис е наясно с трудната ситуация, пред която са изправени войниците от 14-та бригада. Тя каза, че са се опитали да разрешат проблема си тихо под ръководството на новия командир.