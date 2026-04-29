Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение

Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Редактор: Красен Бучков
Бившият началник на руския Генерален щаб Юрий Балуевски отправя критика към президента Путин за провала във войната срещу Украйна, като предупреждава, че слабостта му поставя под въпрос бъдещето на Русия.
 

Генерал Балуевски, който беше началник на Генералния щаб от 2004 до 2008 г., обвини Путин, че не е реагирал на конкретни украински атаки, като например атаката с дрон срещу сградата на Сената в Кремъл през 2023 г. или срещу руски самолети за ранно предупреждение AWACS: „Говорихме за червени линии, но колко още червени линии могат да бъдат преминати? Не знам как се почувствахте, когато украински дрон кацна на купола на сградата, където се намира Върховният главнокомандващ“, каза той.

 

 

„Да не говорим за атаките с дронове срещу нашите самолети за ранно предупреждение. Когато тези дронове удариха нашите съоръжения, аз продължавах да чакам и да се чудя... е, кога ще отговорим“, добави генералът.

 

Тази рядка публична критика от висш военен ветеран идва в момент, когато военните усилия на Русия показват признаци на колебание. Украинските сили успяват да спрат настъплението на фронтовата линия и да нахлуват все по-дълбоко в руска територия с все по-голяма честота и сила. Путин е бил критикуван от провоенни блогъри и инфлуенсъри и преди.

 

В обръщението си Балуевски зададе въпроса: „Кога ще започнем да се борим сериозно? Или Русия ще бъде силна, или изобщо няма да я има.“ Той също така предупреди за намеренията на Запада.

 

Балуевски, който преди това беше известен с това, че се застъпваше за превантивни ядрени удари в случай на екзистенциална заплаха за Русия, завърши речта си с поредица от риторични въпроси относно по-нататъшната стратегия.

 

„Какво трябва да направим? Какво трябва да направим в тази ситуация? Трябва ли да продължим Специалните операции още няколко години като война на изтощение?“, попита той.

 

„И кого точно възнамеряваме да изтощим? Цяла Европа? Цялото НАТО, заедно с Япония и всички, които са се присъединили към тях? А какво да кажем за нас самите?“, каза той.

