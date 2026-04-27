Понеделник, 27 Април 2026, 23:48
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година

Натрупването на необходимия осигурителен стаж и достигането на пенсионна възраст са ключови моменти за всеки работещ гражданин. С нарастващите изисквания за пенсиониране всяка година, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разяснява параметрите за пенсиониране през 2026 година, които ще засегнат всички работещи.
 


Хората, които се трудят при условията на най-масовата трета категория, имат различни изисквания според пола си. Жените придобиват право на пенсия при навършени 62 години и 6 месеца, като за тях изискуемият осигурителен стаж е 36 години и 10 месеца. За мъжете прагът е по-висок – те трябва да са навършили 64 години и 9 месеца и да имат зад гърба си 39 години и 10 месеца стаж.

 

Законодателството предвижда възможност за пенсиониране и за гражданите, които не успяват да съберат нужните години труд. Лицата с не по-малко от 15 години действителен стаж придобиват право на пенсия едва при навършване на 67 години, като това изискване е абсолютно еднакво за мъжете и жените.

 

От друга страна, хората, които вече имат изискуемия стаж за съответната година, могат по свое желание да се оттеглят до една година по-рано от нормалната пенсионна възраст. В този случай обаче, те ще получават пенсия в намален размер, пожизнено.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как да подготвите климатика си за лятото 0| 2197 | Как да подготвите климатика си за лятото Почина „бащата на всички инвеститори“: Краят на една ера на световните фондови пазари 0| 4443 | Почина „бащата на всички инвеститори“: Краят на една ера на световните фондови пазари Идеи, които впечатляват – как да изберете подарък, който той наистина ще хареса 0| 2588 | Идеи, които впечатляват – как да изберете подарък, който той наистина ще хареса Студеният април вдига цената на газа: „Булгаргаз“ поиска 5% поскъпване за май 0| 2707 | Студеният април вдига цената на газа: „Булгаргаз“ поиска 5% поскъпване за май

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9568 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7052 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6619 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5871 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5661 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 3| 4804 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4740 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4486 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
