Защо цената расте през пролетта?

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов обясни, че основната причина е необичайно студеното време. Въпреки че календарно отоплителният сезон трябваше да е приключил, дружества като „Топлофикация София“ продължават да работят с повишени заявки. „Очаквахме по-топло време, но потреблението надвишава годишните прогнози“, посочи Синабов.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски също отбеляза, че тази година „времето не е с нас“, а геополитическата обстановка допълнително нагнетява напрежението. Въпреки това регулаторът припомни, че цените през изминалия отоплителен сезон са били с около 20% по-ниски спрямо предходната година.

Какво предстои?

Оттук нататък цената ще зависи от пазарната конюнктура и заявките на бизнеса за производство на електроенергия. Относно прогнозите за юни, от „Булгаргаз“ остават предпазливи – всичко зависи от международната ситуация и наличностите, които ще останат след края на удълженото потребление през май.

КЕВР ще обяви окончателното си решение на закрито заседание на 30 април.