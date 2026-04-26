Неделя, 26 Април 2026, 11:10
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим

Secret Service в действие...
Младият мъж, открил стрелба в залата, където президентът Доналд Тръмп даваше вечеря на кореспондентите на Белия дом, е разпитан в болницата. Засега не е ясно дали има психично разстройство, дали е ядосан на политиците или има друга причина да произведе изстрелите, съобщават от Secret Service. Знае се само, че е бил учител и е на 31 години.
 

Президентът Доналд Тръмп беше изведен по спешност от сцената, след като прозвучали изстрели по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“. Държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност и под засилена охрана.

 

Агент на Secret Service е бил прострелян, но бронежилетката го е предпазила. Настанен е в болница.

 

Тръмп съобщи в социалните мрежи, че нападателят е обезвреден и задържан. По данни на правоохранителните органи, заподозреният е 31-годишен мъж от Калифорния. 


Тръм говори, след секунди ще започне стрелбата...

 

Според представители на Secret Service  той е жив и вече е разпитван, след като му е оказана получава медицинска помощ за нараняванията си. Източник от полицията на свой ред уточниха, че мъжът се намира в местна болница с травми, получени при ареста му.

 

Органите на реда все още не разкриват как заподозреният е вкарал в хотел „Вашингтон Хилтън“, където е бил гост, пистолет, пушка, няколко ножа и муниции. Засега е сигурно, че е действал сам и няма съучастници.

 

До момента не е ясно дали президентът Тръмп е бил главна цел на заподозрения или самото събиране на кореспондентите и високопоставени лица.

 

Това е третата стрелба от 2024 г. насам, която се случва на събития с участието на Доналд Тръмп. Първите две бяха по време на предизборната кампания за държавен глава. Тази от снощи все още не е ясно дали е срещу него персонално или е срещу събитието – среща-вечеря във Вашингтон с кореспондентите на Белия дом, на която са присъствали и високопоставени лица от властта.

