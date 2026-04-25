Реклама / Ads
Събота, 25 Април 2026, 23:20
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 680 | НОВИНИ

Без преговори с Иран: Американската делегация няма да пътува до Пакистан

Източник: БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп е отменил планираното пътуване на свои емисари до Исламабад. Това съобщи самият той в интервю за Fox News. Става дума за Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които трябваше да водят разговори, свързани с Иран.
 

С това решение на практика отпадат очакваните преки преговори между САЩ и Иран през уикенда. Тръмп обясни, че не вижда смисъл екипът му да пътува дълго разстояние за срещи без резултат, като подчерта, че Вашингтон разполага с всички възможности и очаква Техеран сам да потърси контакт.

 

В публикация в Truth Social той описа ситуацията в иранското ръководство като объркана, твърдейки, че САЩ държат инициативата.

 

Междувременно в пакистанската столица пристигна иранският външен министър Абас Арагчи, който проведе среща с премиера на Пакистан Шебхаз Шариф. Двамата обсъдиха двустранните отношения, регионалната обстановка и усилията за намаляване на напрежението в Близкия изток, в присъствието на външния министър Исхак Дар.

 

След визитата си в Исламабад Арагчи продължава обиколката си с посещения в Оман и Русия.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 