С това решение на практика отпадат очакваните преки преговори между САЩ и Иран през уикенда. Тръмп обясни, че не вижда смисъл екипът му да пътува дълго разстояние за срещи без резултат, като подчерта, че Вашингтон разполага с всички възможности и очаква Техеран сам да потърси контакт.

В публикация в Truth Social той описа ситуацията в иранското ръководство като объркана, твърдейки, че САЩ държат инициативата.

Междувременно в пакистанската столица пристигна иранският външен министър Абас Арагчи, който проведе среща с премиера на Пакистан Шебхаз Шариф. Двамата обсъдиха двустранните отношения, регионалната обстановка и усилията за намаляване на напрежението в Близкия изток, в присъствието на външния министър Исхак Дар.

След визитата си в Исламабад Арагчи продължава обиколката си с посещения в Оман и Русия.