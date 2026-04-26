Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ

Вежди Рашидов разкри тайната за провала на ГЕРБ на отминалите предсрочни парламентарни избори. Направи го по БНТ в студиото пред Георги Любенов. Дългогодишният приятел на Бойко Борисов посочи: "Вижте кои влизат в парламента от ГЕРБ. Да виждате някаква промяна? Едни и същи лица. Те не носят гласове".
 

„Аз говоря с много хора от партията“, продължи Рашидов. 15 години съм дал от живота си на ГЕРБ. Говори се… Говори се, че има някаква нова звезда в ГЕРБ, която… Някаква девойка командва и кадрува в ГЕРБ. Няма ги старите гербаджии.


Коя е новата девойка до Борисов, която командва и кадрува в ГЕРБ?

 

„Ще го боли Борисов.“ Лесно е да дъвчем една дъвка, че е корумпиран. Няма доказано нещо. Омърсихме си държавата. Трябва да спрем с дъвките.

 

Ние сме един такъв народ: Долу царя, да живее царя. Такива сме. Да поздравим Радев за победата. Какво лошо има, ако някой направи нещо добро.

Няма лява партия да е опозиция. Налага се на Борисов да е опозиция. Борисов е толерантен, ето поздрави Радев за победата.

 

Според бившия министър на културата няма нищо лошо в едноличната власт. Един човек, една партия да управляват... Това било най-доброто. Нямало "двулична партия".

 

"Какво, да се събереме и да играем хоро? Това ли… Трябва един човек да ръководи", категоричен е скулпторът.

 

Той се надява Румен Радев да не тръгне към реваншизъм. Щяло да бъде пагубно.

 

"Радев показал снимка с Путин. Какво от това. С Маша ли да се снима…", коментира още Рашидов снимката на Радев с Путин при закриване на предизборната кампания. Според него руските деца страдали колкото и украинските. Защото и те били жертва.

 

"Ние се мразим. Колективно се мразим. Нашият народ не е лош, но е лошо моделиран. Не се научихме да обичаме. Опростачихме го. Обичам си по някакъв начин народа, защото тук съм се родил и тук ще умра", философски завърши някогашният гербаджия.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
40 години по-късно: Призраците на Чернобил все още бродят из почвите на Франция 1| 527 | 40 години по-късно: Призраците на Чернобил все още бродят из почвите на Франция Жълт код за силен вятър в 12 области, температурите започват да падат 0| 661 | Жълт код за силен вятър в 12 области, температурите започват да падат Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 12| 4170 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ 1| 2443 | Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ

НАЙ-ЧЕТЕНИ
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 13| 7237 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 8| 6056 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 22| 4213 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 12| 4170 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Почина „бащата на всички инвеститори“: Краят на една ера на световните фондови пазари 0| 3460 | Почина „бащата на всички инвеститори“: Краят на една ера на световните фондови пазари
В чест на Тръмп украински чиновници нарекоха Донбас – "Дониленд" 2| 3154 | В чест на Тръмп украински чиновници нарекоха Донбас – "Дониленд"
Проф. Спас Ташев: ЕС не познава македонския въпрос поради пасивната дипломация на България 1| 2955 | Проф. Спас Ташев: ЕС не познава македонския въпрос поради пасивната дипломация на България
ЦИК обяви имената на новите депутати, публикува пълен списък 0| 2871 | ЦИК обяви имената на новите депутати, публикува пълен списък
