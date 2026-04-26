„Аз говоря с много хора от партията“, продължи Рашидов. 15 години съм дал от живота си на ГЕРБ. Говори се… Говори се, че има някаква нова звезда в ГЕРБ, която… Някаква девойка командва и кадрува в ГЕРБ. Няма ги старите гербаджии.





Коя е новата девойка до Борисов, която командва и кадрува в ГЕРБ?

„Ще го боли Борисов.“ Лесно е да дъвчем една дъвка, че е корумпиран. Няма доказано нещо. Омърсихме си държавата. Трябва да спрем с дъвките.

Ние сме един такъв народ: Долу царя, да живее царя. Такива сме. Да поздравим Радев за победата. Какво лошо има, ако някой направи нещо добро.

Няма лява партия да е опозиция. Налага се на Борисов да е опозиция. Борисов е толерантен, ето поздрави Радев за победата.

Според бившия министър на културата няма нищо лошо в едноличната власт. Един човек, една партия да управляват... Това било най-доброто. Нямало "двулична партия".

"Какво, да се събереме и да играем хоро? Това ли… Трябва един човек да ръководи", категоричен е скулпторът.

Той се надява Румен Радев да не тръгне към реваншизъм. Щяло да бъде пагубно.

"Радев показал снимка с Путин. Какво от това. С Маша ли да се снима…", коментира още Рашидов снимката на Радев с Путин при закриване на предизборната кампания. Според него руските деца страдали колкото и украинските. Защото и те били жертва.

"Ние се мразим. Колективно се мразим. Нашият народ не е лош, но е лошо моделиран. Не се научихме да обичаме. Опростачихме го. Обичам си по някакъв начин народа, защото тук съм се родил и тук ще умра", философски завърши някогашният гербаджия.