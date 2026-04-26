Тази памет не се поддава на политическа дезинфекция. От Вогезите до Корсика, Франция днес преоткрива своите „радиоактивни острови“. Там цезият-137 все още е господар на почвата и ни напомня, че периодът на полуразпад е по-дълъг от човешкото разкаяние.

Земеделските площи във Франция се изчистиха относително бързо заради човешката обработка. Но европейските гори се превърнаха в перфектния „радиоактивен капан“. Тук природата създаде затворен цикъл на пречистване, който парадоксално запазва отровата. Горската екосистема не изхвърля цезия, тя го рециклира. Гъбите и мъховете изсмукват радиоактивните елементи от дълбоките слоеве и ги предават на дивеча и горските плодове. След това, чрез опадалите листа, те ги връщат обратно в почвата. Този вечен кръговрат обяснява защо в чиниите на изисканите френски ресторанти, поднесени с горски гъби или дивеч, все още се открива невидимият подпис на априлската нощ от 1986-а.

Друг парадокс, който анализът разкрива, е наслагването на катастрофи. Радиоактивният профил на Франция днес не е само „чернобилски“. Той е сложен коктейл. В него са разтворени следите от атмосферните ядрени изпитания на великите сили от 50-те и 60-те години на миналия век. В определени високопланински райони нивата на радиация остават десетки пъти по-високи от средните. Това се случва там, където валежите бяха по-обилни по време на преминаването на облака. Така някои от най-живописните алпийски пасища се превърнаха в радиологични паметници на една епоха. Тогава човечеството вярваше, че е укротило атома.

Властите в Париж ни успокояват, че рискът за здравето е минимален и дозите са под прага на опасността. Истината обаче е скрита между редовете. Въпросът не е само в милисивертите, които поемаме с чашата мляко или парчето сирене от Корсика. Въпросът е в етичния полуразпад. Чернобил ни научи, че радиоактивността не се нуждае от виза, за да премине от Изток на Запад. Научи ни също, че мълчанието на властите е по-опасно от самия облак. Днес Франция просто честно прочита своята страница от една обща европейска история, която все още няма епилог. Когато гората започне да свети в докладите на агенциите, това е сигнал. Природата отказва да приеме нашето колективно забвение.