Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, като в северните райони ще бъде умерен до силен. Въпреки това, максималните температури днес ще останат високи – между 23° и 28°, за София около 23°.

Студеният фронт идва през нощта Още тази вечер в Североизточна България вятърът ще смени посоката си от север-североизток, а през нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. С него ще нахлуе значително по-студен въздух.

В планините днес ще е слънчево, но вятърът по върховете ще се усилва, като температурите на 2000 метра ще достигнат едва 8°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури на водата между 10° и 14°.

Прогноза за седмицата: Дъжд и сняг в планините

Понеделник: Температурите ще паднат рязко с около 10 градуса. Максималните стойности ще са между 14° и 19°, а сутринта ще е хладно – от 2° до 7°.



Вторник и сряда: Вторник ще е предимно слънчев, но в сряда облачността ще се увеличи и на много места ще превали.



Към майските празници: До края на седмицата времето ще остане облачно и дъждовно. В планините над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг. Очаква ни необичайно хладно начало на май с температури между 12° и 17°.