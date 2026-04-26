Реклама / Ads
Неделя, 26 Април 2026, 11:09
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 659 | НОВИНИ

Жълт код за силен вятър в 12 области, температурите започват да падат

Жълт код за силен вятър в 12 области, температурите започват да падат
Редактор: Frognews
Неделята ще ни предложи слънце, но и потенциално опасно време. Синоптиците от НИМХ обявиха жълт код за силен вятър в голяма част от Северна и Североизточна България. Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Шумен и Варна.
 

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, като в северните райони ще бъде умерен до силен. Въпреки това, максималните температури днес ще останат високи – между 23° и 28°, за София около 23°.

 

Студеният фронт идва през нощта Още тази вечер в Североизточна България вятърът ще смени посоката си от север-североизток, а през нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. С него ще нахлуе значително по-студен въздух.

 

В планините днес ще е слънчево, но вятърът по върховете ще се усилва, като температурите на 2000 метра ще достигнат едва 8°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури на водата между 10° и 14°.

 

Прогноза за седмицата: Дъжд и сняг в планините

 

Понеделник: Температурите ще паднат рязко с около 10 градуса. Максималните стойности ще са между 14° и 19°, а сутринта ще е хладно – от 2° до 7°.


Вторник и сряда: Вторник ще е предимно слънчев, но в сряда облачността ще се увеличи и на много места ще превали.


Към майските празници: До края на седмицата времето ще остане облачно и дъждовно. В планините над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг. Очаква ни необичайно хладно начало на май с температури между 12° и 17°.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 