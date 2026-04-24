НОВИНИ ЦИК обяви имената на новите депутати , публикува пълен списък

Централната избирателна комисия обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-ия парламент на България.

„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ–СДС – 39, ПП–ДБ – 37, ДПС – 21, а „Възраждане“ – 12. ЦИК публикува пълен списък с имената на депутатите. „Прогресивна България“: Росица Атанасова Карамфилова – Благова Рашко Георгиев Динков Стоян Сергеев Тричков Александър Димитров Попов Георги Владов Григоров Милева Димитрова Владкова Добрин Добринов Бяндов Силвия Тошкова Христова Витко Здравков Вълчев Владимир Христов Гончев Румяна Златинова Янкова – Аврамова Фатме Хасан Рамадан Пламен Александров Карашев Илин Павлинов Димитров Георги Петков Илиев Олга Бориславова Борисова Мария Тодорова Тодорова Миролюб Адамов Адамов Марио Василев Смърков Николета Костова Тодорова Пламен Красимиров Белов Ясен Щерев Щерев Янка Тенева Тянкова Георги Александров Чакъров Диана Станчева Димитрова Александър Романов Узунов Валентин Ботев Гечевски Цветомир Милотинов Цветанов Лилия Маринова Димитрова Иван Димитров Шишков Георги Христов Митов Михаил Ивов Михайлов Тихомир Евгениев Кръстев Николай Иванов Косев Данаил Лалев Петков Румен Василев Мунтянов Стоян Тонев Петров Стелиян Стефанов Гандев Иван Петев Демерджиев Явор Илиев Гечев Ивайло Валериев Петров Ивет Иванова Горанова Тихомир Панков Тотев Димитър Бисеров Петров Даниела Андреева Георгиева Гълъб Спасов Донев Георги Светломиров Петров Пламен Дойчев Тодев Милен Колев Трифонов Васил Тодоров Филев Петър Бойков Витанов Мартин Мариов Жлябинков Димитър Трифонов Здравков Борислав Пламенов Георгиев Иван Костадинов Вачев Лорин Любенович Лоринков Антонио Владимиров Василев Владимир Милчев Николов Катя Христова Стайкова Петър Илиев Тодоров Стефан Свиленов Свиленов Даниела Николова Николова – Кършева Нели Делкова Карабахчиева Христо Симеонов Симеонов Иван Тодоров Лалов Йордан Йовчев Йовчев Галин Неделчев Дурев Димитър Балев Балев Петър Василев Янков Павлина Ангелова Ковачева Стефан Иванов Цанков Иван Запрянов Мавродиев Маломир Василев Власов Рашид Мехмедов Узунов Живка Дочева Бучуковска Емил Денков Денков Симеон Ненов Иванов Красимир Цеков Иванов Слави Василев Василев Димитър Сашев Тодоров Весела Господинова Момчева – Таун Димитър Иванов Кънев Ивайло Христов Христов Валентин Петков Петров Петър Райчев Стойчев Стефан Атанасов Сабрутев Михаела Милчева Доцова Даниел Славеев Парушев Динко Любомиров Странски Нихал Фехмиева Юзерган Здравко Александров Огнянов Ирина Славчова Асиова-Диамант Иван Георгиев Голомеев Светла Вълканова Коджабашева Стефан Александров Белчев Александра Йовчева Вълчева Васил Иванов Горанов Иван Димитров Янев Владимир Петров Раков Нели Николаева Андреева Румен Георгиев Радев Константин Василев Проданов Румяна Любенова Петрова Тодор Иличов Барболов Асен Илиев Бабачев Иван Илчев Ангелов Момчил Викторов Терзийски Румен Ангелов Миланов Антон Константинов Кутев Тодор Любенов Джиков Здравко Марков Марков Бойко Александров Младенов Александър Георгиев Пулев Крум Владимиров Неделков Елена Маргаритова Нонева Вяра Радкова Петрова Мариям Саркис Сакъз Красимир Андреев Папазов Илко Пенков Илиев Георги Петров Георгиев Димитър Желязков Стоянов Радослав Йорданов Вълчев Светлана Русева Митошева Десислава Николаева Костова Надежда Борисова Колева – Стойчева Явор Иванов Плашилски Стела Петкова Загорчева-Серафимова Милена Николова Недева Енчо Ангелов Керязов Стоян Петков Петков Иван Драгомиров Димитров ГЕРБ-СДС: Стефан Апостолов Апостолов Росен Димитров Желязков Георги Иванов Георгиев Жечо Дончев Станков Любен Любенов Дилов Владислав Иванов Горанов Мария Златкова Димитрова Евгени Георгиев Дянков Костадин Георгиев Ангелов Росица Любенова Кирова Красен Георгиев Кръстев Томислав Пейков Дончев Деница Евгениева Сачева Христо Богомилов Терзийски Николай Нанков Нанков Румен Димитров Христов Стефан Неделчев Мирев Георг Даниелов Георгиев Валери Пламенов Лачовски Бойко Методиев Борисов Красимир Бориславов Терзиев Цвета Вълчева Караянчева Теменужка Петрова Петкова Милен Стойчев Делийски Десислава Жекова Танева Красимир Митков Събев Рая Назар Назарян Тома Любомиров Биков Александър Койчев Иванов Делян Александров Добрев Йорданка Асенова Фандъкова Стефан Антонов Арсов Лъчезар Богомилов Иванов Младен Найденов Маринов Валентин Мирчов Милушев Красимир Георгиев Вълчев Илиана Петкова Жекова Георги Тенев Станков Даниел Павлов Митов ПП-ДБ: Николай Денков Денков Мирослав Николаев Иванов Димитър Георгиев Найденов Павел Димитров Попов Стела Димитрова Николова Калоян Тошков Иванов Йордан Ивов Терзийски Любен Иванов Иванов Богомил Иванов Петков Свилен Петров Трифонов Ивайло Валентинов Шотев Богдан Валериев Богданов Асен Васков Василев Чило Людмилов Попов Йордан Яворов Иванов Джипо Николов Джипов Надежда Георгиева Йорданова Татяна Славова Султанова – Сивева Божидар Пламенов Божанов Елисавета Димитрова Белобрадова Атанас Петров Атанасов Венко Николов Сабрутев Стою Теодоров Стоев Александра Красимирова Стеркова Иво Георгиев Михайлов Ивайло Николаев Мирчев Анна Маринова Бодакова Мартин Димитров Велислав Величков Величков Бойко Илиев Рашков Александър Димитров Симидчиев Катя Максимова Панева Марин Михайлов Тихомиров Атанас Владиславов Славов Радослав Стефанов Рибарски Владислав Панчев Панев Айлин Нуридин Пехливанова ДПС: Джевдет Ибрям Чакъров Фатима Исмаил Йълдъс Калин Георгиев Стоянов Иво Севдалинов Цанев Делян Славчев Пеевски Байрам Юзкан Байрам Айтен Байрям Сабри Николай Георгиев Златарски Надя Йорданова Петрова Искра Димитрова Михайлова – Копарова Димитър Иванов Аврамов Левент Али Апти Атидже Байрямова Алиева – Вели Тансер Ибрям Бейти Халил Реджепов Летифов Шендоан Ремзи Халит Неждет Джевдет Шабан Джем Ямен Яменов Станислав Димитров Анастасов Хамид Бари Хамид Сейфи Сабри Мехмедали „Възраждане“: Борис Димитров Аладжов Коста Георгиев Стоянов Ангел Василев Янчев Георги Николаев Георгиев Ивелин Първанов Първанов Димо Георгиев Дренчев Ангел Жеков Георгиев Кръстьо Стоянов Врачев Цончо Томов Ганев Петър Николаев Петров Костадин Тодоров Костадинов Искра Михайлова Михайлова

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.



