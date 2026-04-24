Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран

Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър утре ще пътуват до Исламабад за разговори с Иран с посредничеството на Пакистан, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит пред Sky News.
 

„Всички ще бъдат в готовност да летят до Пакистан, ако е необходимо, но първо Стив и Джаред ще отидат там, за да докладват на президента, на вицепрезидента и на останалите от екипа“, каза Левит.

 

Абас Арагчи написа в Х, че също ще бъде в Исламабад, но все още не е ясно дали ще се срещне с американците, съобщиха пакистански източници. Той съобщи, че ще посети Пакистан, Оман и Русия, за да координира с партньорите си двустранни въпроси и да се консултира по регионални проблеми.

 

По думите на Левит САЩ са забелязали известен напредък от иранската страна през последните дни и се надяват, че ще има още по време на разговорите през уикенда.

 

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да изчака, за да бъде постигнато най-доброто възможно споразумение с Иран.

 

Същевременно Израел и Ливан удължиха с три седмици прекратяването на огъня, договорено първоначално за 10 дни.

