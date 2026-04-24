Момче падна от счупен парапет до НДК и е в кома в „Пирогов“

Момче падна от счупен парапет до НДК и е в кома в „Пирогов“
Редактор: Ивайло Александров
Момчето, което падна с откъснал се парапет в района на НДК, е в изключително тежко състояние, съобщиха от „Пирогов“.
 

Детето е на 14 години и е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностични и терапевтични мероприятия, казват от спешната болница.

 

По първоначална информация около 18 часа момчето се е облегнало на парапет в района на Националния дворец на културата и паднало от около пет метра височина, след като парапетът се е откачил по неустановени до момента причини.

 

По случая вече е образувано досъдебно производство, което се води в 4 РУ на полицията в столицата. По случая работят и криминалисти от СДВР.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЦИК обяви имената на новите депутати, публикува пълен списък 0| 354 | ЦИК обяви имената на новите депутати, публикува пълен списък Изложба показва живота на градската жена през комунизма 2| 617 | Изложба показва живота на градската жена през комунизма Честити 50: Група Тангра стана на половин век 1| 858 | Честити 50: Група Тангра стана на половин век

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15563 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9875 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8873 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7603 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6575 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 14| 6035 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5879 | Румен Радев и границите на проруския дух
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5488 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
