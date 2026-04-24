Момче падна от счупен парапет до НДК и е в кома в „Пирогов“

Детето е на 14 години и е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностични и терапевтични мероприятия, казват от спешната болница.

По първоначална информация около 18 часа момчето се е облегнало на парапет в района на Националния дворец на културата и паднало от около пет метра височина, след като парапетът се е откачил по неустановени до момента причини.

По случая вече е образувано досъдебно производство, което се води в 4 РУ на полицията в столицата. По случая работят и криминалисти от СДВР.