Честити 50: Група Тангра стана на половин век

В първия ѝ състав са Александър Петрунов (Сашо Гривната) (вокал), Константин Марков (бас китара), Илия Караянев (Личо Стоунса) (китара) и Антон Бубев (ударни). Концертна дирекция обаче не допуска групата до концерти, тъй като нямат клавишни инструменти. Сашо Гривната емигрира през 1979 г. и певец на Тангра става Вили Кавалджиев.

В края на 70-те и началото на 80-те, с вокалист Вили Кавалджиев, а по-късно и Чочо Владовски, групата печели сърцата на публиката с мелодичен и лиричен рок. Гласът на Владовски става емблемата на първият върхов период на Тангра, а песни като „Нашият град“, „Богатство“ и „Любовта, без която не можем“ са незабравими хитове в българската музика.

Един от най-големите им хитове, „Нашият град“, първоначално е бил приет хладно от комисиите. Смятало се е, че текстът на Александър Петров е твърде депресивен и не показва „светлото бъдеще“ на социалистическия град. В крайна сметка песента става толкова популярна, че властта просто няма как да я спре.

През 1984 г. Косьо Марков взема радикално решение и групата сменя стила към модерния тогава ню уейв. С нов вокалист в лицето на Станислав Сланев – Стенли, Тангра се превръща в легенда. Знаковите им песни от този период са „Оловният войник“, „Жулиета“, „Бъди какъвто си“.

Когато Стенли се присъединява към групата, промяната е шокираща за старата публика – от дългите коси и кожени якета, музикантите преминават към асиметрични прически и грим. В началото феновете по концертите буквално са ги освирквали. Тангра обаче не отстъпват и скоро диктуват модата в София.

През Тангра са минали музиканти, които по-късно стават стълбове в други проекти. Константин Марков е основател и мотор на групата до последния си дъх. Александър Петров е скритият им член, поетът, написал текстовете на почти всички техни хитове. Милчо Левиев, световноизвестният джазмен също оставя следа в ранните години на формацията.

Въпреки загубата на Косьо Марков през 2021 г., духът на групата е жив. Днес те продължават да свирят в състав, включващ ветерани като Дани Ганчев и по-млади попълнения като певеца Боби Косатката от Der Hunds и доказват, че качествената музика не остарява.