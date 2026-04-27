Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки

България се подготвя за радикална промяна в начина, по който изхвърляме отпадъците си. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува за обществено обсъждане промени в Закона за управление на отпадъците, които предвиждат въвеждането на задължителен депозит за всяка напитка в пластмасова бутилка или метален кен.
 

Как ще работи системата?

 

За разлика от сегашните машини в големите хипермаркети, които често дават само купони за отстъпка, новата национална система ще връща реални пари в джоба на потребителя. При покупка на напитка ще плащаме фиксирана сума над основната цена, която ще ни бъде възстановявана в пълен размер при връщане на опаковката в някой от пунктовете в страната. Целта е депозитът да бъде достатъчно „привлекателен“, за да мотивира хората да не изхвърлят бутилките сред общия отпадък или в природата.

 

Защо се налага промяната?

 

Настоящият модел с цветните контейнери се оказва неефективен – България не успява да постигне задължителния европейски минимум от 80% събираемост на опаковки до 3 литра. Без финансови стимули за гражданите, пластмасата масово се озовава на сметищата. Новата система ще се управлява от национален депозитен оператор, който ще включва представители на бизнеса, за да се избегне държавният монопол и да се гарантира прозрачност.

 

Бъдещето на опаковките

 

Първоначално системата ще обхване само пластмасовите (PET) бутилки и металните кенове, а на по-късен етап се предвижда включването и на стъклото. Инвестицията в мащабния проект се оценява на между 480 и 600 милиона евро. Успехът на инициативата ще помогне на страната ни да избегне тежки санкции от Европейския съюз и да подобри значително нивата на рециклиране, които в момента са критично ниски.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
България е лидер в ЕС по поскъпване на дизела 1| 848 | България е лидер в ЕС по поскъпване на дизела МО предупреждава за засилено движение на военна техника по пътищата и железниците 0| 972 | МО предупреждава за засилено движение на военна техника по пътищата и железниците България пренасочва 50 хиляди тона „пестицидно“ олио към Египет и Индия 2| 1119 | България пренасочва 50 хиляди тона „пестицидно“ олио към Египет и Индия Факторът Тръмп: Алиансът готви радикална промяна в графика си след 2026 г. 1| 1359 | Факторът Тръмп: Алиансът готви радикална промяна в графика си след 2026 г.

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9568 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7052 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6619 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5871 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5661 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 3| 4804 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4740 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4486 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
