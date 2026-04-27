Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки

Как ще работи системата?

За разлика от сегашните машини в големите хипермаркети, които често дават само купони за отстъпка, новата национална система ще връща реални пари в джоба на потребителя. При покупка на напитка ще плащаме фиксирана сума над основната цена, която ще ни бъде възстановявана в пълен размер при връщане на опаковката в някой от пунктовете в страната. Целта е депозитът да бъде достатъчно „привлекателен“, за да мотивира хората да не изхвърлят бутилките сред общия отпадък или в природата.

Защо се налага промяната?

Настоящият модел с цветните контейнери се оказва неефективен – България не успява да постигне задължителния европейски минимум от 80% събираемост на опаковки до 3 литра. Без финансови стимули за гражданите, пластмасата масово се озовава на сметищата. Новата система ще се управлява от национален депозитен оператор, който ще включва представители на бизнеса, за да се избегне държавният монопол и да се гарантира прозрачност.

Бъдещето на опаковките

Първоначално системата ще обхване само пластмасовите (PET) бутилки и металните кенове, а на по-късен етап се предвижда включването и на стъклото. Инвестицията в мащабния проект се оценява на между 480 и 600 милиона евро. Успехът на инициативата ще помогне на страната ни да избегне тежки санкции от Европейския съюз и да подобри значително нивата на рециклиране, които в момента са критично ниски.