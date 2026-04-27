Понеделник, 27 Април 2026, 21:15
България пренасочва 50 хиляди тона „пестицидно“ олио към Египет и Индия

Над 50 000 тона сурово слънчогледово олио, произведено от аржентински слънчоглед, се налага да напуснат страната ни в посока пазари извън Европейския съюз. Причината – лабораторни проби са установили наличие на пестициди и тежки метали до 5 пъти над допустимите норми, което прави продукта абсолютно забранен за консумация на територията на Блока.
 

Къде отива негодната продукция?

 

От преработения до момента слънчоглед са получени огромни количества олио, които БАБХ стриктно следи да не попаднат в търговската мрежа у нас. Вместо това, „отровната“ продукция се пренасочва:

 

* 30 610 тона вече са изнесени за Египет


* 19 250 тона в момента се товарят за Индия


Рискът остава у нас?

 

Докато олиото напуска страната, в българските складове остават над 47 150 тона шрот (отпадъчен продукт от преработката). Контролът върху него е критичен, тъй като той често се използва за фураж на животни, а съдържанието на пестициди в него също е повод за тревога.

 

От БАБХ твърдят, че са в ролята на „арбитър“, който трябва да защити здравето на потребителите, без да спира работата на големите заводи. От компанията вносител „Олива“ АД пък гарантират, че няма риск замърсеното олио да стигне до българската трапеза, тъй като целият обем е предназначен за износ към трети държави.

