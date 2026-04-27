България е лидер в ЕС по поскъпване на дизела

След затварянето на Ормузкия проток в края на февруари 2026 г., цените на дизела в ЕС се повишиха средно с 26%. В България обаче ръстът е шокиращ – 43%, което ни поставя на първо място по поскъпване в целия съюз. При бензина ситуацията е подобна. България отчита ръст от 22%, нареждайки се до страни като Белгия и Чехия, и изпреварвайки големи икономики като Германия и Франция.

Евтини, но на каква цена?

Към 20 април 2026 г. страната ни все още заема трето място сред най-евтините дестинации за зареждане на бензин (1,47 евро/литър), изоставайки само след Малта и Полша. За сравнение, в Нидерландия и Германия цените вече надхвърлят психологическата граница от 2,10 – 2,20 евро.

При дизела ситуацията е по-тежка – средната цена у нас вече е 1,79 евро за литър. Макар това да е под средното за Европа (където в Нидерландия се плаща по 2,30 евро), огромният скок в рамките на два месеца оказва сериозен натиск върху транспортния сектор и крайните потребители.