Лидерите на НАТО се събират всяко лято от 2021 г. насам, но част от съюзниците настояват темпото да бъде забавено. Вече се обсъжда срещата в Албания през 2027 г. да бъде отложена за есента, а през 2028 г. форум изобщо да не се провежда.

Крайното решение е в ръцете на генералния секретар Марк Рюте.

Въпреки че официално се изтъкват „съображения за дългосрочно планиране“, дипломати признават, че фигурата на Доналд Тръмп е ключов фактор. Напрежението е в пика си, след като Тръмп започна война с Иран без консултации със съюзниците и постави под въпрос ангажимента на САЩ към пакта за взаимна отбрана.

„По-добре да имаме по-малко срещи на върха, отколкото лоши“, коментира дипломат, визирайки натиска за „зрелищни резултати“, който често води до излишно напрежение.



Експерти припомнят, че по време на Студената война алиансът е провел само осем срещи на върха за няколко десетилетия.

Намаляването на честотата на форумите би позволило на НАТО да работи по-спокойно „под радара“ и да избегне публичните скандали, които разклащат трансатлантическото единство.

Тазгодишната среща в Анкара (7-8 юли) се очертава като една от най-критичните в историята на организацията, тъй като Тръмп вече открито говори за възможно напускане на Алианса.