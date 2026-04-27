Факторът Тръмп: Алиансът готви радикална промяна в графика си след 2026 г.

Северноатлантическият алианс обсъжда прекратяване на практиката за провеждане на годишни срещи на върха, съобщи Reuters, цитирайки шест независими източника. Според анализатори този ход цели да намали риска от напрегнати сблъсъци с американския президент Доналд Тръмп.
 

Лидерите на НАТО се събират всяко лято от 2021 г. насам, но част от съюзниците настояват темпото да бъде забавено. Вече се обсъжда срещата в Албания през 2027 г. да бъде отложена за есента, а през 2028 г. форум изобщо да не се провежда.

 

Крайното решение е в ръцете на генералния секретар Марк Рюте.

 

Въпреки че официално се изтъкват „съображения за дългосрочно планиране“, дипломати признават, че фигурата на Доналд Тръмп е ключов фактор. Напрежението е в пика си, след като Тръмп започна война с Иран без консултации със съюзниците и постави под въпрос ангажимента на САЩ към пакта за взаимна отбрана.

 

„По-добре да имаме по-малко срещи на върха, отколкото лоши“, коментира дипломат, визирайки натиска за „зрелищни резултати“, който често води до излишно напрежение.


Експерти припомнят, че по време на Студената война алиансът е провел само осем срещи на върха за няколко десетилетия.

 

Намаляването на честотата на форумите би позволило на НАТО да работи по-спокойно „под радара“ и да избегне публичните скандали, които разклащат трансатлантическото единство.

 

Тазгодишната среща в Анкара (7-8 юли) се очертава като една от най-критичните в историята на организацията, тъй като Тръмп вече открито говори за възможно напускане на Алианса.

