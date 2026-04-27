На 28 и 29 април основните колони ще потеглят от учебен полигон „Корен“ в посока към гарнизоните в Плевен, Шумен и Сливен, като логистиката ще се извършва както по шосе, така и чрез железопътен транспорт.

Паралелно с това, на 30 април се очаква движение на автоколони и в района на учебен полигон „Ново село“, откъдето личен състав и техника ще се завърнат по родните си места след приключване на полево обучение.

От пресцентъра на Министерството на отбраната уточняват, че за безопасността на движението и безпроблемното преминаване на конвоите всички военни колони ще бъдат съпровождани от екипи на служба „Военна полиция“. Шофьорите, които планират пътувания в тези райони, трябва да се подготвят за евентуални временни забавяния и се призовават да спазват стриктно указанията на придружаващите патрули.