Тръмп от години е негов открит поддръжник, а по време на първия си мандат Министерството на правосъдието възобнови федералните екзекуции след почти две десетилетия пауза.

След завръщането му в Белия дом през миналата година администрацията му отмени мораториума върху екзекуциите и започна да настоява за по-активно прилагане на смъртни присъди. Освен това представители на администрацията остро критикуват предшественика му Джо Байдън за това, че е заменил наказанията на 37 от 40 осъдени на смърт на федерално ниво с доживотен затвор без право на замяна.

Според съобщението на министерството се възстановява и протоколът за екзекуции от първия мандат на Тръмп, при който се използва веществото пентобарбитал при смъртоносни инжекции. Този метод е бил използван при 13 екзекуции тогава, но е бил оспорван в съда от осъдени, които твърдят, че причинява тежки страдания.

„Под ръководството на президента Тръмп Министерството на правосъдието отново прилага закона и застава на страната на жертвите“, коментира и. д. главен прокурор Тод Бланш.

Засега не е ясно дали разширяването на методите ще има незабавен ефект. Федералният списък със смъртни присъди е почти празен, а макар да са поискани нови такива в десетки дела, процедурите са бавни и от началото на новия мандат не са постановени нови федерални смъртни присъди.

Паралелно с това министерството публикува доклад от 52 страници, озаглавен „Възстановяване и укрепване на федералното смъртно наказание“, в който се критикува политиката на администрацията на Байдън и по-специално масовите помилвания, направени преди напускането му на поста.

По време на управлението на Байдън Министерството на правосъдието беше наложило временна забрана за екзекуции и по-късно постави под въпрос хуманността на използвания протокол с пентобарбитал. Настоящият доклад обаче защитава този метод.

Администрацията на Тръмп също така разкритикува решението на Байдън да замени смъртните присъди на почти всички федерално осъдени затворници с доживотен затвор, като го обвини, че не е отчел достатъчно гледната точка на жертвите и техните семейства. В документа се посочва още, че правителството обмисля ускоряване на обжалванията и законодателни промени, които да позволят по-бързо постановяване и изпълнение на смъртни присъди, включително възможност за нови съдебни заседания при първоначален неуспех да се постигне единодушие за наказанието.

В същото време се отбелязва, че макар екзекуциите в САЩ да са намалели значително през последните десетилетия, през последната година се наблюдава нов ръст, особено на щатско ниво, като някои щати вече използват алтернативни методи като разстрелни отряди, електрически стол и азотен газ.

Федералните екзекуции традиционно се извършват в затвора в Тере Хаут, щата Индиана, но новите предложения включват възможност за промяна на тази практика и дори изграждане на нови съоръжения, които да позволят различни методи на изпълнение на присъдите. Критиците на решението определят тези стъпки като връщане към по-сурови и спорни практики в наказателната система, докато администрацията на Тръмп твърди, че целта е възстановяване на закона и реда и защита на жертвите на тежки престъпления.