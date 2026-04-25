Катастрофа затвори пътя Русе-Варна

В този момент по участъка се движат три мотоциклета в посока Русе–Разград. Първите два успяват да избегнат автомобила, но третият се удря в него. При сблъсъка загива на място румънски моторист.

Малко след това автомобил с русенска регистрация, движещ се зад мотоциклетите, също се блъска и излиза от пътя, като се преобръща в канавката. В него пътували 58-годишен шофьор от село Бъзън, съпругата му на 55 години, 35-годишната им дъщеря и 10-годишната им внучка. Четиримата са транспортирани в болница с различни травми, като към момента се уточнява състоянието им.

В района е въведена временна организация на движението. Тежкотоварните автомобили над 12 тона, пътуващи от Разград към Русе, се пренасочват през обходен маршрут през Кубрат. По-леките превозни средства използват допълнително указани обходи, а движението в обратната посока – от Русе към Разград – се извършва през Писанец, Ветово и Сеново.

На място се извършва оглед, а пътят остава затворен до приключване на следствените действия и разчистване на участъка.