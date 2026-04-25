AI надпреварата: Google инвестира 40 млрд. долара в Anthropic

Допълнителни 30 млрд. долара са планирани за по-късен етап, като те ще бъдат предоставени само ако стартъпът изпълни определени показатели за развитие и представяне, без обаче да се уточнява какви точно са те.

Това значително разширява финансовото участие на Google в надпреварата в сферата на изкуствения интелект, където компанията се конкурира основно с OpenAI. И двете компании се борят за капитал и изчислителна мощ, необходими за обучението и поддържането на своите модели.

Google инвестира в Anthropic още от 2022 г. и вече предоставя на компанията свои TPU чипове и облачни услуги. Двете страни имат и дългосрочно споразумение за изграждане на центрове за данни с общ капацитет от 5 гигавата, което трябва да започне да се реализира от следващата година и може да достигне стойност около 200 млрд. долара за пет години. Паралелно с това Google продължава да развива собствената си AI екосистема чрез моделите Gemini, които вече се използват в търсачката на платформата, Gmail и други продукти.

Новата инвестиция идва малко след като Anthropic подписа отделна сделка с Amazon, която включва ангажимент за 5 млрд. долара първоначално и до 20 млрд. долара допълнително във времето. Стартъпът също така се е съгласил да инвестира над 100 млрд. долара в изчислителна инфраструктура и чипове на Amazon.

Подобно на OpenAI, Anthropic работи с големи технологични партньори, от които едновременно получава инвестиции и купува изчислителен капацитет, което поражда въпроси сред анализатори за т.нар. „кръгово финансиране“ в сектора.

Базираната в Сан Франциско компания е известна със своите продукти Claude Code – насочен към разработчици, и Cowork – предназначен за по-широка аудитория. Те набират популярност и започват да се конкурират с решенията на OpenAI, особено в бизнес сегмента.

Високото търсене обаче поставя под натиск инфраструктурата на компанията и през тази година вече са регистрирани няколко прекъсвания на услугите.

Anthropic наскоро пусна ограничена версия на новия си модел Claude Mythos, като достъпът беше контролиран заради опасения, свързани с киберсигурността и възможността му да открива и използва уязвимости в софтуерни системи. По-широкото му разпространение би увеличило допълнително натоварването върху изчислителните ресурси на компанията.

Приходите на Anthropic също нарастват бързо – от около 9 млрд. долара в края на миналата година до над 30 млрд. долара в момента. През февруари компанията набра ново финансиране от 30 млрд. долара при оценка от около 380 млрд. долара след инвестицията, водена от суверенния фонд на Сингапур GIC и Coatue, с участие на Microsoft и Nvidia.