AI надпреварата: Google инвестира 40 млрд. долара в Anthropic

Източник: БГНЕС
Google е сключил споразумение да инвестира до 40 млрд. долара в Anthropic. Ходът е част от засилената подкрепа на технологичния гигант към стартъпа, който се стреми да осигури достатъчно изчислителен капацитет за бързото си разрастване, пише Financial Times. Въпреки че интернет гигантът развива собствени конкурентни модели с изкуствен интелект Gemini, компанията е поела ангажимент за първоначална инвестиция от 10 млрд. долара при оценка на Anthropic от около 350 млрд. долара преди новото финансиране.
 

Допълнителни 30 млрд. долара са планирани за по-късен етап, като те ще бъдат предоставени само ако стартъпът изпълни определени показатели за развитие и представяне, без обаче да се уточнява какви точно са те.

 

Това значително разширява финансовото участие на Google в надпреварата в сферата на изкуствения интелект, където компанията се конкурира основно с OpenAI. И двете компании се борят за капитал и изчислителна мощ, необходими за обучението и поддържането на своите модели.

 

Google инвестира в Anthropic още от 2022 г. и вече предоставя на компанията свои TPU чипове и облачни услуги. Двете страни имат и дългосрочно споразумение за изграждане на центрове за данни с общ капацитет от 5 гигавата, което трябва да започне да се реализира от следващата година и може да достигне стойност около 200 млрд. долара за пет години. Паралелно с това Google продължава да развива собствената си AI екосистема чрез моделите Gemini, които вече се използват в търсачката на платформата, Gmail и други продукти.

 

Новата инвестиция идва малко след като Anthropic подписа отделна сделка с Amazon, която включва ангажимент за 5 млрд. долара първоначално и до 20 млрд. долара допълнително във времето. Стартъпът също така се е съгласил да инвестира над 100 млрд. долара в изчислителна инфраструктура и чипове на Amazon.

 

Подобно на OpenAI, Anthropic работи с големи технологични партньори, от които едновременно получава инвестиции и купува изчислителен капацитет, което поражда въпроси сред анализатори за т.нар. „кръгово финансиране“ в сектора.

 

Базираната в Сан Франциско компания е известна със своите продукти Claude Code – насочен към разработчици, и Cowork – предназначен за по-широка аудитория. Те набират популярност и започват да се конкурират с решенията на OpenAI, особено в бизнес сегмента.

 

Високото търсене обаче поставя под натиск инфраструктурата на компанията и през тази година вече са регистрирани няколко прекъсвания на услугите.

 

Anthropic наскоро пусна ограничена версия на новия си модел Claude Mythos, като достъпът беше контролиран заради опасения, свързани с киберсигурността и възможността му да открива и използва уязвимости в софтуерни системи. По-широкото му разпространение би увеличило допълнително натоварването върху изчислителните ресурси на компанията.

 

Приходите на Anthropic също нарастват бързо – от около 9 млрд. долара в края на миналата година до над 30 млрд. долара в момента. През февруари компанията набра ново финансиране от 30 млрд. долара при оценка от около 380 млрд. долара след инвестицията, водена от суверенния фонд на Сингапур GIC и Coatue, с участие на Microsoft и Nvidia.

