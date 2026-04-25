Събота, 25 Април 2026, 14:04
Днес си спомняме за Чернобил: 40 години от най-голямата ядрена авария в Европа

Днес си спомняме за Чернобил: 40 години от най-голямата ядрена авария в Европа
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Днес се навършват 40 години от най-голямата ядрена катастрофа в Европа. На 26 април 1986 г. в 01:23 ч. в Чернобилската атомна електроцентрала се случва един от най-тежките инциденти в историята на човечеството. По време на планиран тест за проверка на системите за безопасност на четвърти енергоблок настъпва неконтролируемо повишаване на мощността на реактора. Само мигове по-късно две мощни експлозии разрушават реакторната сграда и изхвърлят в атмосферата огромни количества радиоактивни вещества, сред които йод-131, цезий-137 и стронций-90.
 

Причините за катастрофата се разглеждат като комбинация от конструктивни слабости на реактора тип РБМК-1000 и сериозни оперативни грешки. Липсата на достатъчна подготовка на персонала и нарушаването на процедурите за безопасност се посочват като ключови фактори, довели до неконтролируемата реакция.

 

Последиците от аварията са с мащаб, който надхвърля границите на тогавашния Съветски съюз. Радиоактивният облак се разпространява над Украйна, Беларус и Русия, а впоследствие достига и до Централна и Западна Европа, включително България. Въпреки непосредствената близост до централата, град Припят е евакуиран едва 36 часа след взрива, което допълнително увеличава експозицията на населението. Общо около 350 000 души са принудително преселени от 30-километровата зона около реактора. В овладяването на кризата участват над 600 000 души – военни, пожарникари, инженери и миньори, които работят при изключително опасни условия, често с минимална или недостатъчна защита.

 

Човешките жертви са най-видими в първите седмици след инцидента, когато 30 души умират от остри лъчеви поражения и травми. Дългосрочните последици обаче се оказват значително по-тежки. Според данни на Световната здравна организация и ООН, хиляди случаи на рак на щитовидната жлеза, особено при деца, са пряко свързани именно с този инцидент. Оценките за общия брой на смъртните случаи вследствие на аварията варират значително – от около 4 000 до над 90 000 според различни научни и неправителствени източници.

 

Екологичните последици също се оказват дълготрайни. Районът около реактора, превърнат в забранена зона, постепенно се трансформира в необичаен природен резерват. В отсъствието на човешка дейност там се възстановяват популации на вълци, лосове и редки коне на Пржевалски, въпреки продължаващото радиоактивно замърсяване на почвите.

 

В България Чернобилската авария оставя особено чувствителен отпечатък. По онова време информацията за инцидента се забавя, а властите не предупреждават своевременно населението, включително по време на първомайските манифестации през 1986 г., когато вече е отчетен радиоактивен дъжд. Страната ни се оказва сред най-силно засегнатите в Европа по отношение на радиоактивното отлагане, което години по-късно поражда обществени дебати за здравните последици върху поколенията, родени през 80-те години.

 

Четири десетилетия по-късно Чернобил остава активна тема както за науката, така и за политиката. През 2016 г. над разрушения реактор е изграден нов защитен купол – New Safe Confinement – огромна стоманена конструкция, проектирана да издържи около 100 години и да позволи безопасното демонтиране на останките от блока.

 

След началото на войната в Украйна през 2022 г. зоната около Чернобил отново попада в центъра на вниманието, след като е временно окупирана, което поражда нови рискове за ядрената безопасност и прекъсва част от мониторинговите системи.

 

Днес украинските власти обсъждат бъдещото използване на района като потенциална зона за развитие на „зелена“ енергия, включително соларни паркове, както и като възможно място за съхранение на отработено ядрено гориво.

