По партии разпределението също показва различия. В „Прогресивна България“ влизат 34 жени и 97 мъже, в ГЕРБ–СДС – 9 жени и 30 мъже, в ПП–ДБ – 8 жени и 29 мъже, в ДПС – 5 жени и 16 мъже, а във „Възраждане“ – 1 жена и 11 мъже.

Като процентно участие жените са приблизително 26% в „Прогресивна България“, 23% в ГЕРБ–СДС, около 22% в ПП–ДБ, около 24% в ДПС и малко над 8% във „Възраждане“.

На изборите на 19 април жените са представлявали 30,1% от всички кандидати за депутати – общо 1439 от 4786. Това е лек ръст от 1,7 процентни пункта спрямо предишния вот през октомври 2024 г., но делът им остава под една трета. Мъжете са 3347, или 69,9% от кандидатите.

В европейски мащаб тенденцията също показва постепенно нарастване на участието на жените в националните парламенти. По данни на Евростат, цитирани от ДПА, през 2025 г. жените заемат 33,6% от местата в парламентите на страните от ЕС – с 5,4 процентни пункта повече спрямо 2015 г. Най-висок дял има Финландия (46%), следвана от Швеция (44,8%) и Дания (44,7%), докато най-нисък е в Кипър (14,3%), Унгария (15,6%) и Румъния (22%).

Най-много юристи и икономисти

Иначе, в новия парламент преобладават представители на юридическите и икономическите професии. Най-голямата група са юристите и адвокатите – общо 42 души, следвани плътно от икономистите и финансистите, които са 41. Значително присъствие имат и хора с бизнес профил – предприемачи и мениджъри, както и 33 представители на академичните среди, включително преподаватели и изследователи, изчисли БТВ.

В състава на 52-рото Народно събрание има още 24 инженери, архитекти и технически специалисти. Представени са и медицинският сектор и здравните професии, както и 12 души от журналистиката и комуникациите. От сферата на сигурността – включително военно дело и МВР – също влизат 12 народни представители. Осем депутати са от областта на спорта и културата.

Най-младият народен представител е 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ, а най-възрастният е 77-годишният Румен Миланов от „Прогресивна България“.