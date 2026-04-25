Край река Студена: МОСВ обяви нова защитена територия. Разшири други три

Източник: БГНЕС
България има нова защитена територия – местността „Степни съобщества край река Студена“. Тя се намира в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, и обхваща площ от малко над 693 декара. Новият статут на територията е разпореден от служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов, по предложение на Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
 

Инициативата има за цел да съхрани ценни местообитания и редки растителни видове, сред които български сърпец, ледебуров миск и български жълт хедизарум, както и характерни степни екосистеми.

 

Паралелно с това с още три заповеди се разширяват границите на вече съществуващи защитени местности – „Устието на река Изворска“, „Сладун“ и „Дупката“. Край Бургас площта на „Устието на река Изворска“ се увеличава с над 313 декара, като се опазват важни местообитания на редки и защитени птици. В района на свиленградското село Сладун защитената територия се разширява с повече от 2400 декара. Територията е местообитание ценни горски и крайречни екосистеми, както и на множество защитени животински видове – сред тях царски орел, видра и различни видове костенурки и змии.

 

Разширение има и при местността „Дупката“ край Ивайловград, където площта нараства с над 540 декара по предложение на WWF–България. Там се пазят редки орхидеи, характерни варовикови ландшафти и природни забележителности, включително едноименната пропастна пещера.

 

В новообявената територия и разширените зони се въвеждат строги ограничения, насочени към опазване на природата. Забраняват се дейности като строителство (с изключение на поддръжка на съществуващи обекти), добив на подземни богатства, внасяне на чужди видове, замърсяване, както и определени селскостопански и горски дейности извън установените норми.

 

