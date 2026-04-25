Инициативата има за цел да съхрани ценни местообитания и редки растителни видове, сред които български сърпец, ледебуров миск и български жълт хедизарум, както и характерни степни екосистеми.

Паралелно с това с още три заповеди се разширяват границите на вече съществуващи защитени местности – „Устието на река Изворска“, „Сладун“ и „Дупката“. Край Бургас площта на „Устието на река Изворска“ се увеличава с над 313 декара, като се опазват важни местообитания на редки и защитени птици. В района на свиленградското село Сладун защитената територия се разширява с повече от 2400 декара. Територията е местообитание ценни горски и крайречни екосистеми, както и на множество защитени животински видове – сред тях царски орел, видра и различни видове костенурки и змии.

Разширение има и при местността „Дупката“ край Ивайловград, където площта нараства с над 540 декара по предложение на WWF–България. Там се пазят редки орхидеи, характерни варовикови ландшафти и природни забележителности, включително едноименната пропастна пещера.

В новообявената територия и разширените зони се въвеждат строги ограничения, насочени към опазване на природата. Забраняват се дейности като строителство (с изключение на поддръжка на съществуващи обекти), добив на подземни богатства, внасяне на чужди видове, замърсяване, както и определени селскостопански и горски дейности извън установените норми.