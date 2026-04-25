Вот на доверие: Крум Зарков остава председател на БСП

Тогава той беше категоричен, че при липса на подкрепа ще подаде оставка. След полученото доверие Зарков обяви намерение да продължи начело на партията и да започне процес на нейното обновяване.

На заседанието е взето решение Изпълнителното бюро да подготви конкретни предложения за политическа и организационна реформа, които да бъдат разгледани на следващ пленум. Освен това ще бъде създадена работна група с участието на представители на централните и местните структури, академичните среди и гражданския сектор, която да анализира и предложи решения на натрупаните идеологически различия.

Предвижда се още местните партийни организации да направят оценка на проведената кампания за 52-рото Народно събрание, както и да актуализират информацията за състоянието на структурите си, която да бъде представена пред Националния съвет.

Решенията идват след слабия резултат на изборите, при които коалицията БСП–Обединена левица остана под изборната бариера с малко над 3% от гласовете според данните на Централната избирателна комисия.