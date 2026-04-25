Реклама / Ads
Събота, 25 Април 2026, 17:30
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 651 | НОВИНИ

Вот на доверие: Крум Зарков остава председател на БСП

Източник: БГНЕС
Крум Зарков остава председател на БСП, след като на днешното си заседание на Националния съвет на партията му гласува доверие. Той получи подкрепа от делегатите, след като 95 от тях гласуваха „за“ вот на доверие, срещу един „против“ и един „въздържал се“. Искането за подобен вот дойде от самия Зарков още след обявяването на резултатите от предсрочните парламентарни избори на 19 април.
 

Тогава той беше категоричен, че при липса на подкрепа ще подаде оставка. След полученото доверие Зарков обяви намерение да продължи начело на партията и да започне процес на нейното обновяване.

 

На заседанието е взето решение Изпълнителното бюро да подготви конкретни предложения за политическа и организационна реформа, които да бъдат разгледани на следващ пленум. Освен това ще бъде създадена работна група с участието на представители на централните и местните структури, академичните среди и гражданския сектор, която да анализира и предложи решения на натрупаните идеологически различия.

 

Предвижда се още местните партийни организации да направят оценка на проведената кампания за 52-рото Народно събрание, както и да актуализират информацията за състоянието на структурите си, която да бъде представена пред Националния съвет.

 

Решенията идват след слабия резултат на изборите, при които коалицията БСП–Обединена левица остана под изборната бариера с малко над 3% от гласовете според данните на Централната избирателна комисия.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 