24 човека са под медицинско наблюдение заради случая с антракс във ферма за биволи

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Общо 24 души са поставени под постоянно медицинско наблюдение и приемат профилактично антибиотици заради установеното огнище на антракс, съобщи служебният министър на земеделието Иван Христанов по време на посещение в Гоце Делчев, цитиран от БТА. Случаят е свързан с ферма в силистренското село Черногор, където заболяването беше потвърдено лабораторно при стадо от 28 бивола. Девет от животните са мъртви, а останалите предстои да бъдат ваксинирани.
 

По думите на министъра е установена конкретната точка, от която е тръгнала заразата, като институциите вече са проследили целия път на потенциално засегнатата продукция. Всички превозни средства, търговски обекти и други места, имали контакт със заразени материали, са обезопасени, а наличната храна е иззета и унищожена. Очаква се ситуацията да бъде напълно овладяна до началото на следващата седмица.

 

Министърът призова хората да купуват хранителни продукти единствено от официално регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността и да се избегнат подобни инциденти в бъдеще.

