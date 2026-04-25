Събота, 25 Април 2026, 17:30
За първи път от началото на войната: Международните полети от Техеран са възстановени

За първи път от началото на войната: Международните полети от Техеран са възстановени
Източник: БГНЕС
Международните полети от Техеран бяха подновени за първи път от началото на военния конфликт, избухнал преди около два месеца след ударите на САЩ и Израел, съобщават държавни медии, цитирани от БТА. От летище „Имам Хомейни“ вече са осъществени полети до Истанбул, Маскат и саудитския град Медина. Медина е сред важните дестинации за мюсюлманите, които предприемат поклонение към свещените места по време на хаджа.
 

Иран затвори въздушното си пространство за граждански полети в края на февруари, когато започнаха атаките срещу страната. В отговор Техеран удари цели в държави от Персийския залив, което доведе до сериозни нарушения в международния въздушен трафик, включително в ключови авиационни центрове като Дубай и Абу Даби. Много западни авиокомпании бяха принудени да пренасочват полетите си по по-дълги маршрути, за да избегнат региона.

 

Постепенното възстановяване на полетите идва след примирието, влязло в сила на 8 април с посредничеството на Пакистан. Още по-рано през седмицата властите позволиха и летището в Машхад да приема международни полети, за да се намали натоварването върху столицата.

 

Въпреки тези стъпки обаче редица европейски авиокомпании продължават да избягват иранското въздушно пространство заради нестабилната обстановка в Близкия изток и повишените рискове за гражданската авиация.

