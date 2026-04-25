След поредица от тежки катастрофи: Жители на Берковица блокираха пътя София-Монтана
Жители на Берковица и село Мездрея излязоха на протест и блокираха движението по пътя София–Монтана през прохода Петрохан, в района на разклона за селото. Те настояват за спешни мерки за безопасност, включително въвеждане на ограничение на скоростта до 60 км/ч и подобряване на видимостта чрез разчистване на крайпътната растителност.
Повод за недоволството са поредица от тежки катастрофи в този участък. Кметът на Мездрея Катя Иванова припомни трагичния инцидент от Великден, при който загинаха 24-годишна жена и нейният дядо, а трима младежи бяха ранени. Малко преди това на същото място е имало и друга катастрофа със загинал.
Местните хора подчертават, че кръстовището е силно натоварено, но липсата на ограничения на скоростта го прави изключително опасно. В селото живеят около 160 души, включително ученици, които ежедневно пътуват до Берковица. Заради липсата на магазин жителите са принудени често да пътуват, което допълнително увеличава риска от инциденти.
