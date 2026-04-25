След поредица от тежки катастрофи: Жители на Берковица блокираха пътя София-Монтана

Снимката е илюстративна Източник: БГНЕС
Жители на Берковица и село Мездрея излязоха на протест и блокираха движението по пътя София–Монтана през прохода Петрохан, в района на разклона за селото. Те настояват за спешни мерки за безопасност, включително въвеждане на ограничение на скоростта до 60 км/ч и подобряване на видимостта чрез разчистване на крайпътната растителност.
 

Повод за недоволството са поредица от тежки катастрофи в този участък. Кметът на Мездрея Катя Иванова припомни трагичния инцидент от Великден, при който загинаха 24-годишна жена и нейният дядо, а трима младежи бяха ранени. Малко преди това на същото място е имало и друга катастрофа със загинал.

 

Местните хора подчертават, че кръстовището е силно натоварено, но липсата на ограничения на скоростта го прави изключително опасно. В селото живеят около 160 души, включително ученици, които ежедневно пътуват до Берковица. Заради липсата на магазин жителите са принудени често да пътуват, което допълнително увеличава риска от инциденти.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Къде изчезна Рубио? Защо „министърът на всичко“ отсъства от разговора за Иран 0| 140 | Къде изчезна Рубио? Защо „министърът на всичко“ отсъства от разговора за Иран Лондон към Вашингтон: Фолклендските острови са наши и това не подлежи на промяна 2| 493 | Лондон към Вашингтон: Фолклендските острови са наши и това не подлежи на промяна Вот на доверие: Крум Зарков остава председател на БСП 3| 651 | Вот на доверие: Крум Зарков остава председател на БСП Битката за титлата: Лудогорец загуби, на ход е Левски 0| 802 | Битката за титлата: Лудогорец загуби, на ход е Левски

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 40| 10582 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 3| 6764 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 12| 6537 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5853 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер 13| 4068 | Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 20| 3861 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 7| 3581 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия? 11| 3560 | Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?
