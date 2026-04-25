Според Лондон правото на самоопределение на жителите на островите е водещ принцип и не подлежи на външен натиск. Фолклендските острови са архипелаг в Южния Атлантик с малко население, предимно от британски произход, със собствено местно управление и икономика, базирана на риболов, земеделие и туризъм.

Спорът между Великобритания и Аржентина за островите датира от XIX век. Буенос Айрес счита, че има исторически права върху тях, докато Лондон се позовава на волята на местното население. Конфликтът ескалира през 1982 г., когато Аржентина нахлува на островите, но след кратка война Великобритания възстановява контрола.

Днес Великобритания поддържа военно присъствие в района, а референдум през 2013 г. показва почти единодушна подкрепа сред жителите за оставане под британско управление. Аржентина обаче не признава резултатите и продължава да настоява за преговори.

Темата остава чувствителна и на международно ниво. ООН призовава за диалог между двете страни, без да заема позиция, а големи сили като Китай подкрепят аржентинската позиция. САЩ традиционно избягват категорична страна, макар да признават британската администрация.

На този фон сигналите за възможна промяна в американската позиция се възприемат като потенциален източник на напрежение между съюзници и поставят въпроси за бъдещето на един от най-дългогодишните териториални спорове в света.