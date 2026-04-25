Битката за титлата: Лудогорец загуби, на ход е Левски

Това е второ поредно поражение за шампионите в рамките на седмицата, след като преди дни отстъпиха със същия резултат и на ЦСКА в първия полуфинал за Купата на България.

С успеха си тимът от Бистрица изпревари Лудогорец в класирането и вече изостава на осем точки от лидера Левски, който има мач по-късно. Разградчани пък са на десет точки от върха и с мач повече.

Пред Лудогорец предстои реванш срещу ЦСКА за Купата на 29 април, а след това нов сблъсък между двата отбора в първенството. ЦСКА 1948 пък ще гостува на Левски в следващия кръг.

Сега на ход е Левски. Сините се изправят срещу ЦСКА и Левски на Националния стадион „Васил Левски“ в 16:00 часа. Левски има комфортен аванс на върха и реален шанс да сложи край на хегемонията на лудогорец. Отборът, воден от Хулио Веласкес, ще търси първи успех срещу големия съперник през сезона, което допълнително повишава залога.

От своя страна „червените“ вече показаха, че могат да бъдат сериозно препятствие за лидера. Те имат победа и равенство срещу Левски през кампанията, а влизат в срещата и с добро самочувствие след успеха над Лудогорец за Купата на България. Треньорът Христо Янев обаче ще трябва да се справя с отсъствието на наказани играчи, а под въпрос остава и състоянието на част от състава, въпреки че Лумбард Делова се завръща след възстановяване.