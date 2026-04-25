Реклама / Ads
Събота, 25 Април 2026, 14:04
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 847 | НОВИНИ

В резултат на онлайн цензурата: Рейтингът на Путин пада за седма поредна седмица

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Подкрепата за руския президент Владимир Путин продължава да се понижава за седма поредна седмица на фона на засилващи се ограничения в интернет и затруднен достъп до комуникационни платформи като Telegram, пишат световните агенции. Според данни на социологическия център ВЦИОМ в периода 12–19 април одобрението за работата на Путин е спаднало с още 1,1 пункта и достига 65,6% – най-ниското ниво от началото на войната за четвърта поредна седмица.
 

От началото на април спадът е 4,5 пункта, от началото на март – 7,9 пункта, а от началото на годината общото понижение вече надхвърля 12 пункта.

 

Анализаторите отбелязват, че темпът на спад е един от най-осезаемите за последните години. Подобни стойности са регистрирани единствено през 2018 г. около пенсионната реформа, когато рейтингът на Путин се е понижил с близо 19 пункта в рамките на няколко месеца. Дори периоди като мобилизацията през 2022 г. не са довели до толкова бързо намаление, сочат сравненията.

 

Политологът Иля Гращенко коментира, че вече не става дума за статистически колебания, а за устойчива тенденция, която показва промяна в обществените нагласи. По думите му натрупването на ограничения, съчетано със забавяне на икономиката и липса на видими подобрения, води до нарастващо дистанциране на обществото. Той отбелязва, че когато рестрикциите не са съпроводени с икономически или социални компенсации, те не водят до консолидация, а до постепенно отчуждение.

 

Данните показват още, че от началото на годината рейтингът на Путин е намалявал в повечето седмици, като положителна динамика е наблюдавана само в малка част от периода. Междувременно самият Путин заяви, че ограниченията в интернет са свързани с въпроси на сигурността и борбата с тероризма, като е дал знак, че смекчаване на тези мерки не се предвижда.

 

В публичното пространство се засилват и критични интерпретации на тези действия. Според политолога Абас Галиамов официалните обяснения за „мерки за сигурност“ прикриват по-широка цел, свързана с укрепване на контрола върху властта. По негово мнение цялата система постепенно се ориентира към защита на управляващия модел, а не към баланс между сигурност и обществени свободи.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 