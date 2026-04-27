Понеделник, 27 Април 2026, 21:15
Два влака се сблъскаха челно край Джакарта, в ход е мащабна евакуация

Два влака се сблъскаха тежко в покрайнините на индонезийската столица Джакарта, предизвиквайки хаос и паника сред стотици пътници. Инцидентът бе потвърден от държавната железопътна компания KAI, която мобилизира всички налични ресурси за оказване на помощ.
 

Катастрофата е станала в района на гара „Бекаси Тимур“, разположена на около 25 километра от мегаполиса. Към момента властите потвърждават за многобройни пострадали, но точният им брой все още се уточнява.

 

„В момента всички усилия са насочени към евакуацията на пътниците и персонала, както и към оказване на спешна медицинска помощ на ранените на място“, заяви говорителят на KAI Ан Пурба.


Спасителни екипи разрязват ламарините на деформираните вагони, за да достигнат до заклещените хора. Районът е отцепен, а движението по една от най-натоварените железопътни линии в страната е напълно спряно.

 

Припомняме, че инцидентът идва на фона на зачестилите проблеми с железопътната сигурност в региона, след като наскоро подобна катастрофа в Индия отне живота на 15 души.

