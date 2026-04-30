Четвъртък, 30 Април 2026, 15:15
0| 1826 | СВЯТ

Зеленски отговори на предложението на Путин за прекратяване на огъня на 9 май

Редактор: Красен Бучков
Украинският президент Володимир Зеленски коментира предложението на руския лидер Владимир Путин за прекратяване на огъня в Деня на победата, 9 май. Той отбеляза, че е инструктирал екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп да се свърже с него и да изясни подробностите по руското предложение.
 

„Ще разберем за какво точно говорим: за няколко часа охрана на парада в Москва или за нещо повече“, каза президентът. Той подчерта, че Украйна се стреми към мир и извършва необходимата дипломатическа работа, за да сложи край на войната.

 

„Нашето предложение е дългосрочно прекратяване на огъня, гарантиращо надеждна сигурност за хората и траен мир. Украйна е готова да работи за това във всякакъв достоен и ефективен формат.“

