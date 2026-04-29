Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 23:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
10| 1396 | НОВИНИ

ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент

Редактор: Frognews
Коалицията Продължаваме Промяната – Демократична България ще има две отделни парламентарни групи в новото Народно събрание. Решението е взето на лидерска среща между двете формации.
 

Въпреки разделянето в парламента, от „Продължаваме Промяната“ са предложили споразумение за сътрудничество, което предвижда общи действия по ключови теми. Сред тях са издигането на обща кандидатура за президент, съвместно участие в частичните избори в столичния район „Средец“ и запазване на единство в общинските съвети.

 

Лидерът на ПП Асен Василев обясни, че разделянето дава възможност на двете формации да развият собствен политически профил. По думите му част от избирателите възприемат политиките на ПП като по-леви, докато от партията се определят като центристка. Той посочи и различията в европейската принадлежност на двете формации като фактор за решението.

 

Напрежение преди решението


До срещата се стигна след седмици на спорове между партньорите, включително около подреждането на кандидатските листи. Решението на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив доведе до отпадането на Манол Пейков от парламента и допълнително изостри напрежението.







Поканата за разговор е дошла от ПП, след като от ДБ настояха коалицията да се превърне в единен политически субект и да подпише коалиционно споразумение.

 

Различни визии за бъдещето


Преди срещата съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че формацията влиза в разговорите с мандат за запазване на обща парламентарна група. Според него единството е важно както за парламентарната работа, така и с оглед на предстоящите президентски избори.

 

От своя страна Николай Денков коментира, че двете формации остават „далеч“ от това да се превърнат в една партия, като подчерта различията в политическата им идентичност.

 

Въпреки решението за отделни групи, двете страни оставят отворена възможността за координация по ключови политически въпроси и предстоящи избори.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 