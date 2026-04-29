Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 23:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 1020 | НОВИНИ

Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати

Редактор: Frognews
Електронен портал, който събира на едно място информация за свободните позиции за специализация, условията за кандидатстване и възнагражденията, беше представен от Министерство на здравеопазването.
 

Платформата включва данни за обявени места както в държавни, така и в частни болници в страната. Потребителите могат да търсят по област, лечебно заведение и медицинска специалност.

 

На следващ етап се предвижда да бъде въведена възможност за директно кандидатстване през системата.

 

Създаването на портала е част от подготвяни промени в Наредбата за специализациите. Инициативата идва след протести на млади лекари през последната година с искания за по-добри условия на труд и по-голяма прозрачност при разпределението на местата за специализация.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 