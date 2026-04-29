Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати
Електронен портал, който събира на едно място информация за свободните позиции за специализация, условията за кандидатстване и възнагражденията, беше представен от Министерство на здравеопазването.
Платформата включва данни за обявени места както в държавни, така и в частни болници в страната. Потребителите могат да търсят по област, лечебно заведение и медицинска специалност.
На следващ етап се предвижда да бъде въведена възможност за директно кандидатстване през системата.
Създаването на портала е част от подготвяни промени в Наредбата за специализациите. Инициативата идва след протести на млади лекари през последната година с искания за по-добри условия на труд и по-голяма прозрачност при разпределението на местата за специализация.
