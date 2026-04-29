Светът, който събираше: Близки изпратиха Михаил Заимов

През годините Заимов остави ярка следа в българската културна среда с подводната си фотография, показвана в изложби у нас и по света. Присъстващите на прощаването не говореха толкова за професиите му, колкото за способността му да събира хора.

Журналистът Георги Милков го описа като „събирач на светове“ – човек, който успява да срещне различни хора и да ги остави променени. Актрисата Катерина Евро призна, че думите не стигат, за да се разкаже за него, но следата, която оставя, е огромна.

За приятелите му той е бил не просто интересен събеседник, а човек, от когото се учиш – за света, за хората, за любопитството. Музикантът Момчил Колев го нарече рядко съчетание от интелект и човечност.















В спомените на Петър Бъчваров остава и нещо друго – неспирният му порив да открива. Дори в последната година Заимов продължава да пътува, да търси нови места и истории, сякаш времето никога не е било ограничение.

Заимов си отиде на 26 април след тежко боледуване. Художник, фотограф, журналист, писател и пътешественик.

Роден в София през 1967 г., той завършва Académie des Beaux-Arts в Париж и развива кариера, която преминава през различни форми на разказване – телевизия, литература и фотография.

В книгите си, сред които „Черноморски диалози“ и „Созопол в образи и думи“, той търси не просто образи, а смисъл – опит да се разбере мястото на човека във времето и пространството. Самият той признава, че винаги е бил воден от въпроси за смисъла и от желанието да събира около себе си „смислени хора“ и общности.

В по-късните години разширява фокуса си отвъд подводния свят. В изложби като „200 мига от реалността“ работи с нов тип визуален език, включително снимки, заснети с мобилни устройства – знак за интереса му към променящия се образ в дигиталната епоха. За него фотографията остава средство да каже онова, което думите не могат.

Смъртта му оставя празнина в българската културна среда, но и следа от търсене, любопитство и отдаденост, която трудно се забравя.