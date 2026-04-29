Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои?

Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои?
С ясно оформено парламентарно мнозинство, Бюджет 2026 вече не е въпрос на възможност, а на съдържание. Процедурата по приемането му изглежда предрешена, но истинската интрига тепърва започва – как ще бъдат пренаредени разходите и кой ще отстъпи в неизбежния сблъсък между социални очаквания и фискална дисциплина.
 

Ясно е, че нов бюджет ще бъде приет. Държавата не може да функционира дълго в режим на „удължителен бюджет“, а и политическият натиск е твърде голям. Истинският въпрос не е дали, а как ще изглежда този бюджет и кой ще понесе тежестта на решенията в него.

 

Как започва процедурата

 

Оттук нататък процесът е ясен и до голяма степен формален. Финансовото министерство ще изготви проект на бюджет на базата на наличните приходи и вече поетите разходи. Този проект ще бъде одобрен от правителството и внесен в парламента.







Решенията се вземат преди залата

 

При налично мнозинство ключовото няма да се случва в пленарната зала. Решенията ще бъдат взети предварително – в рамките на управляващата коалиция. Там ще се договорят основните параметри: размерът на дефицита, разпределението на разходите и приоритетите по сектори.

 

След това парламентът ще изпълни ролята си по процедура – първо четене на рамката, обсъждане в комисии и второ четене на текстовете. Възможни са корекции, но без промяна на вече договореното.

 

Затова и реалният въпрос не е как ще бъде приет бюджетът, а какво вече е решено преди да стигне до залата.

 

Какво заявяват управляващите

 

От заявките на „Прогресивна България“ посоката изглежда ясна, но не и гарантирана. Управляващите изключват промени в данъчната система и поставят акцент върху по-добра събираемост на приходите, вместо върху увеличаване на ставки.

 

В същото време не се говори за мащабни орязвания на разходи, а за по-скоро селективен преглед – особено при обществени поръчки и цени със съмнения за завишения.

 

Доколко този подход е достатъчен обаче остава отворен въпрос. Защото в рамките на същите тези параметри ще трябва да се съчетаят няколко трудни цели – ограничаване на дефицита, избягване на нови данъци и запазване на социалните разходи.

 

Затова и Бюджет 2026 няма да бъде просто финансов документ, а тест за това доколко управлението може да превърне политическите си заявки в работеща рамка. Заявките за без нови данъци, запазване на разходи и ограничаване на дефицита звучат съвместими на думи, но на практика рядко се постигат едновременно.

 

Именно тук ще проличи и реалният баланс – не в самото гласуване, а в това кои решения ще бъдат направени преди него и кои обещания ще останат извън окончателния текст.

 

