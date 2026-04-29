Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп

Разговорът, продължил около час и половина, е бил посветен на войната в Украйна, усилията за постигане на мир и ситуацията в Близкия изток, включително примирието между САЩ и Иран, уточни съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Москва предлага примирие за Деня на победата



По думите на Ушаков, Путин е изразил готовност Русия да обяви временно спиране на огъня за честванията на 9 май. Според руската страна Тръмп е подкрепил тази идея.

Руският президент отново е отхвърлил предложението на Киев за пълно и безусловно прекратяване на огъня и продължава да настоява за ограничени по време примирия.

Киев: Русия не спазва договореностите



Украйна заявява, че подобни примирия често се нарушават. Според украинските власти Русия е извършила над 400 нарушения по време на обявеното примирие за православния Великден.















Към момента няма насрочен разговор между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, но според източници това може да се промени бързо.

Без напредък в преговорите



Според Кремъл Тръмп е заявил, че споразумение за край на войната е близо. Въпреки това американските усилия за посредничество остават в застой.

Москва продължава да настоява за териториални отстъпки, които Киев категорично отхвърля, а вниманието на Вашингтон все повече се насочва към Близкия изток.