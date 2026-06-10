„Аз отговарям за армията, а не за производство и търговия с оръжие“, заяви Стоянов, като определи като неточни политическите интерпретации по темата. Той допълни, че България остава надежден партньор в рамките на НАТО и Европейския съюз и че Министерството на отбраната не е отговорно за организиране на доставки през трети страни.

Темата предизвика остра политическа реакция. От ГЕРБ определиха решението като рисково за икономическите и външнополитическите позиции на страната, като подчертаха необходимостта от подкрепа за Украйна в рамките на съюзническите ангажименти. От „Демократична България“ от своя страна изразиха опасения, че България се отклонява от общата европейска позиция.

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Коментар дойде и от Киев.

„Украйна не получава безплатна военна помощ от България, а сътрудничеството между двете държави в сферата на отбраната се осъществява на търговска основа“, заяви говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихий, цитиран от „Европейска правда“.

От украинското външно министерство подчертават, че партньорството със София е взаимноизгодно. По думите на Тихий Украйна получава необходимото отбранително оборудване, докато българските компании и отбранителната индустрия имат възможност да развиват своя бизнес и производствен капацитет.

Киев изразява надежда това сътрудничество да продължи и занапред, като го определя като устойчив модел на взаимодействие между двете страни.

„Благодарни сме на България. Това сътрудничество е търговско и взаимноизгодно и допринася за по-бързо постигане на мирни решения“, посочват от украинското външно министерство.