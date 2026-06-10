„Аз отговарям за армията, а не за производство и търговия с оръжие“, заяви Стоянов, като определи като неточни политическите интерпретации по темата. Той допълни, че България остава надежден партньор в рамките на НАТО и Европейския съюз и че Министерството на отбраната не е отговорно за организиране на доставки през трети страни.
Темата предизвика остра политическа реакция. От ГЕРБ определиха решението като рисково за икономическите и външнополитическите позиции на страната, като подчертаха необходимостта от подкрепа за Украйна в рамките на съюзническите ангажименти. От „Демократична България“ от своя страна изразиха опасения, че България се отклонява от общата европейска позиция.
Не сте ни дали нищо безплатно
Коментар дойде и от Киев.
„Украйна не получава безплатна военна помощ от България, а сътрудничеството между двете държави в сферата на отбраната се осъществява на търговска основа“, заяви говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихий, цитиран от „Европейска правда“.
От украинското външно министерство подчертават, че партньорството със София е взаимноизгодно. По думите на Тихий Украйна получава необходимото отбранително оборудване, докато българските компании и отбранителната индустрия имат възможност да развиват своя бизнес и производствен капацитет.
Киев изразява надежда това сътрудничество да продължи и занапред, като го определя като устойчив модел на взаимодействие между двете страни.
„Благодарни сме на България. Това сътрудничество е търговско и взаимноизгодно и допринася за по-бързо постигане на мирни решения“, посочват от украинското външно министерство.
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Коментари 17
Това правителство ще закопа България!
Колко дни минаха вече от управлението на Радев ? Явно най-важните фактори , които са важни за Правителството му са : 1.Двете евро на пенсионерите? 2.Майчинството? 3.Оръжието за Украйна ? Бочко , Шиши , Олигархията , Калашници и смразяващите заплати по върховете да Държавата са маловажни...Лошо Радев , много лошо... П.П. Къде ви е бюджета ???
Не сте ни дали нищо безплатно Може и да е вярно , Но нищо не сте платили с ваши пари а със чужди в това число и наши . Така че по- тихо с обясненията
Що не се организира номера за дарителски SMS за оръжие за Украйна? Примерно за едно евро и за 10 евро.
няма да го допуснат, защото количеството събрани пари ще бъде ясен знак, че този гълъбарник трябва да си ходи. Не се сещам за друго правителство, което за първия си месец да е постъпвало мотиката почти всеки ден.
Срамно и престъпно е това, което радевата дружина върши против волята на мнозинство от избирателите.
Не ви ли мирише на 9то юнски преврат?
Чорапа толкова тържествено обяви, "слагаме край на помощта!" . Ще има да мечтаем да се включим към възстановяването след войната . Вонята на непрани чорапи почва да става нетърпима.
Рублен Гадев може ли да каже, кому са нужни разни допотопни оръжия по складовете? Ей, тая фуражка ще излезе рядко прост човек...
Бау-бау Якимов. Ти освен да бауцаш един нормален анализ можеш ли да направиш?
Държавата, с Решение на НС на Република България, последвано от Решение на МС на Република България, а не на Министъра на отбраната предоставя помощ за отбрана! Тази помощ се изразява в търговски споразумения, от които Нашата Държава печели, докато другата страна се защитава! Повтарям за шибаняка DeDoGocho, който си мисли, че той плаща нещо си за да може жертвата да се защитава! Както казах, този Министър трябва да бъде съден, защото той не е над Суверена! Някой спомена, че в НС имали мнозинство! Ами да мине през НС, и след това с Решение на МС, па тогава до говори за мнозинство. Сега се оправдава, че бил Министър на отбраната, и нямал отношение към международни споразумения!!! Тогава с какво право взимаш такива Решения бе капут нещастен?
Оръжието от армейските складове е подапено или платето на 25-30% и то не от бандеровците, а основно от ЕС (т.е. пак от нас). За това опъжие става дума, а не за договорите на частните фирми.
Това оръжие не ни трябва, и скоро няма да е на въоражение, иначе нямаше да го "дадем"! Без значение дали говорим за Борисов, Радев и т.н.! Важното, е че в момента върши работа според жертвата да се защитава от агресора, и това ни устройва! Защото срещу това получаваме пари, а не ги даваме за скраб, получаваме въоражение, което с този бюджет дори не можеш да се насереш в гащите. ЕС не плаща нищо на България! ЕС предоставя възможност Армията ни да обнови арсенала си! Нима мислиш, че Украйна е бедна Държава? Та, тя е въ пъти по богата от Нашата Мила Родина, която с такива плиткоумни мозъци сме загубени!
Е,значи наш'те са си делкали евраци с бандерите,какво т оучдва,нали сте си заедно?
Румба, ИДИ СИ!
Значи Урсула казва, че сме дали, Рюте и той. За 100 бр БТР украинците не дадоха и 1 стотинка. Да, снаряди и патрони с пари. Но от складовете на МО и МВР 0 стотинки. Лъжци!!!
Глупости. "Даденотою" после е заплатено от общия фонд. Дори наскоро Дания ни преведе няколкостотин милиона за такива "дадени" дърти боклуци. БТР-ите щяха да изгният в склада, така че посление щяхме да плащам, за да се отървем от тях.
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