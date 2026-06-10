Днес стана ясно също доколко това убеждение се споделя от западноевропейските ни партньори. Германия ще предостави допълнителни 300 милиона евро за т.нар. "чешка инициатива" за закупуване на боеприпаси за Украйна.

Решението беше обявено от германския министър на отбраната Борис Писториус по време на среща с чешкия му колега Яромир Зона в Берлин. По изчисления на участниците средствата ще позволят осигуряването на около 50 хиляди артилерийски снаряда.

Чешкият министър подчерта ролята на Германия като ключов доставчик на военна техника и боеприпаси, като отбеляза, че Берлин заедно със своята отбранителна индустрия има съществен принос за европейската сигурност и поема сериозна отговорност в тази посока.

От своя страна Писториус определи инициативата като важен механизъм за подкрепа на Украйна в продължаващата война и благодари на Чехия за продължаването ѝ. Германия остава най-големият финансов донор в програмата, като само през миналата година е осигурила около един милиард евро.

Инициативата, стартирана от Чехия през 2024 г., цели да осигурява артилерийски боеприпаси от международните пазари, които се закупуват със средства на партньорски държави и се доставят на Украйна.

Ако трябва да се направи някакво заключение, то може би най-удачно е това на изданието Politico: „Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на ЕС за Украйна, след като изразяващият близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април“.