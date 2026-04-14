Сряда, 15 Април 2026, 01:02
Германия и Украйна ще разработват заедно дронове от ново поколение

Източник: БГНЕС
Украйна и Германия започват съвместна работа по разработването и производството на дронове от ново поколение и други отбранителни технологии, обяви украинският президент Володимир Зеленски по време на визита в Берлин, цитиран от Reuters. След среща с германския канцлер Фридрих Мерц той уточни, че Киев е предложил на Берлин мащабно партньорство, включващо различни видове дронове, ракети, софтуер и съвременни отбранителни системи.
 

По думите му вече се преминава към конкретни действия и реална работа между екипите на двете държави.

 

От своя страна Мерц подчерта, че подкрепата на Германия за Украйна остава категорична и изпраща ясен сигнал към Русия, че Берлин няма да отстъпи в усилията си да подпомага Киев.

 

Зеленски отбеляза още, че страната му разполага с капацитет да удвои производството на военна техника, но основният проблем остава липсата на достатъчно финансиране. В този контекст отново на дневен ред е и предложението на ЕС за заем от 90 млрд. евро за Украйна, който досега беше блокиран от бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Очакванията са, че с поемането на властта от Петер Мадяр средствата може да бъдат деблокирани.

 

Германският канцлер подчерта, че тези средства са спешно необходими на Украйна. Той добави също, че Германия ще съдейства за по-лесното завръщане на украински мъже в наборна възраст, като според него по тази тема е необходим бърз и осезаем напредък.

