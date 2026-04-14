Германия и Украйна ще разработват заедно дронове от ново поколение

По думите му вече се преминава към конкретни действия и реална работа между екипите на двете държави.

От своя страна Мерц подчерта, че подкрепата на Германия за Украйна остава категорична и изпраща ясен сигнал към Русия, че Берлин няма да отстъпи в усилията си да подпомага Киев.

Зеленски отбеляза още, че страната му разполага с капацитет да удвои производството на военна техника, но основният проблем остава липсата на достатъчно финансиране. В този контекст отново на дневен ред е и предложението на ЕС за заем от 90 млрд. евро за Украйна, който досега беше блокиран от бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Очакванията са, че с поемането на властта от Петер Мадяр средствата може да бъдат деблокирани.

Германският канцлер подчерта, че тези средства са спешно необходими на Украйна. Той добави също, че Германия ще съдейства за по-лесното завръщане на украински мъже в наборна възраст, като според него по тази тема е необходим бърз и осезаем напредък.