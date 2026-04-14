Вторник, 14 Април 2026, 16:08
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор

Редактор: Frognews
Новият министър-председател на Унгария, Петер Мадяр, е изправен пред първото си голямо предизвикателство на международната сцена. Европейският съюз е подготвил списък от 27 стриктни условия, чието изпълнение е задължително за отблокирането на 35 милиарда евро европейски субсидии, съобщава The Financial Times.
 

Списъкът включва ключови промени във външната и вътрешната политика на Будапеща, сред които:

 

* Подкрепа за Украйна

Отблокиране на кредита от 90 млрд. евро и отмяна на ветото върху санкциите срещу Русия.


* Демонтаж на наследството „Орбан“

Отмяна на закони, нарушаващи правилата на ЕС относно мигрантите и академичната свобода.


* Антикорупция

Въвеждане на строги проверки и гаранции за върховенството на закона.


Финансовият натиск

 

Безизходната ситуация, наследена от кабинета на Виктор Орбан, струва на страната скъпо. Поради отказа да спази решенията на Съда на ЕС, Унгария плаща ежедневна глоба от 1 млн. евро. До момента натрупаната сума е близо 900 млн. евро, които Брюксел директно удържа от бюджета на страната.

 

Лидерът на партия „Тиса“ вече обяви графика на първите си дипломатически визити – те започват от Варшава и Виена, като финалната и най-важна дестинация е Брюксел. Представители на ЕК изразяват умерен оптимизъм, че Мадяр ще търси бързи резултати, въпреки че анализатори предупреждават, че той няма да бъде „пълна противоположност“ на своя предшественик.

