Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение

Както във Вашингтон, така и в Москва евентуалната му загуба би била възприета като удар. От американска страна той има пряка подкрепа от Тръмп и кръговете около MAGA, които го виждат като модел за християнски ориентиран национализъм. От руска страна Орбан се е доказал като полезен партньор, който забавя и блокира мерки на ЕС в подкрепа на Украйна.

Според обобщените данни на Politico, премиерът е изправен пред сериозни трудности. Неговият опонент Петер Мадяр и партията му „Тиса“ имат убедителна преднина. Въпреки това социологическите данни не винаги се превръщат директно в парламентарни места, особено в сложната избирателна система на Унгария. Повечето избиратели ще дадат два гласа - за кандидат в избирателен район и за партийна листа, при райони, преразпределени в полза на управляващите, както и с участие на гласове от чужбина.

Изборните секции отварят в 6:00 ч. и затварят в 19:00 ч. на 12 април. Гласуващите, които са на опашка при затварянето, ще могат да упражнят правото си на вот. Право на глас имат всички унгарски граждани над 18 години, както и някои над 16 години, ако са женени. Повечето избиратели ще гласуват два пъти – за кандидат в своя район и за национална партийна листа. Представители на признати малцинства могат да гласуват и за етнически листи, но само германското и ромското малцинство имат реален шанс за представителство.

Резултатите от различните социологически агенции варират значително. Според Politico партията на Мадяр води с около 49% срещу 39% за ФИДЕС на Орбан. Дори при включване на други проучвания разликата намалява, но не се обръща в полза на Орбан. Все пак изборните резултати рядко съвпадат напълно с проучванията, а сложната система и преразпределените райони означават, че процентите не се превръщат директно в политическа тежест.

Унгарският парламент има 199 места, като 106 се избират пряко в райони – кандидатът с най-много гласове печели. Останалите 93 се разпределят чрез национални листи, но системата е сложна – включва и гласове от районните избори, включително за загубили кандидати и „излишни“ гласове за победителите. Тази система, въведена през 2011 г., усилва ефекта „победителят взима всичко“. Мандатите се разпределят по метода Д’Онт, като прагът е 5%, но е по-нисък за етническите листи.

Резултатите от районите излизат първи, докато тези от партийните листи се уточняват по-бавно. Преброяването започва в 19:00 ч., а първите данни се очакват около 20:00 ч. До края на нощта се очаква да бъдат обработени до 95% от гласовете, но окончателните резултати може да отнемат до седмица. Първите прогнози за разпределението на местата се очакват около полунощ.