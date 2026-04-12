Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 00:24
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
14| 2342 | НОВИНИ

Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Унгарците гласуват в неделя на избори, които могат да сложат край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан. Вотът от голямо значение заради силното влияние на Орбан като водещ съюзник в ЕС на президента на САЩ Доналд Тръмп и на руския президент Владимир Путин.
 

Както във Вашингтон, така и в Москва евентуалната му загуба би била възприета като удар. От американска страна той има пряка подкрепа от Тръмп и кръговете около MAGA, които го виждат като модел за християнски ориентиран национализъм. От руска страна Орбан се е доказал като полезен партньор, който забавя и блокира мерки на ЕС в подкрепа на Украйна.

 

Според обобщените данни на Politico, премиерът е изправен пред сериозни трудности. Неговият опонент Петер Мадяр и партията му „Тиса“ имат убедителна преднина. Въпреки това социологическите данни не винаги се превръщат директно в парламентарни места, особено в сложната избирателна система на Унгария. Повечето избиратели ще дадат два гласа - за кандидат в избирателен район и за партийна листа, при райони, преразпределени в полза на управляващите, както и с участие на гласове от чужбина.

 

Изборните секции отварят в 6:00 ч. и затварят в 19:00 ч. на 12 април. Гласуващите, които са на опашка при затварянето, ще могат да упражнят правото си на вот. Право на глас имат всички унгарски граждани над 18 години, както и някои над 16 години, ако са женени. Повечето избиратели ще гласуват два пъти – за кандидат в своя район и за национална партийна листа. Представители на признати малцинства могат да гласуват и за етнически листи, но само германското и ромското малцинство имат реален шанс за представителство.

 

Резултатите от различните социологически агенции варират значително. Според Politico партията на Мадяр води с около 49% срещу 39% за ФИДЕС на Орбан. Дори при включване на други проучвания разликата намалява, но не се обръща в полза на Орбан. Все пак изборните резултати рядко съвпадат напълно с проучванията, а сложната система и преразпределените райони означават, че процентите не се превръщат директно в политическа тежест.

 

Унгарският парламент има 199 места, като 106 се избират пряко в райони – кандидатът с най-много гласове печели. Останалите 93 се разпределят чрез национални листи, но системата е сложна – включва и гласове от районните избори, включително за загубили кандидати и „излишни“ гласове за победителите. Тази система, въведена през 2011 г., усилва ефекта „победителят взима всичко“. Мандатите се разпределят по метода Д’Онт, като прагът е 5%, но е по-нисък за етническите листи.

 

Резултатите от районите излизат първи, докато тези от партийните листи се уточняват по-бавно. Преброяването започва в 19:00 ч., а първите данни се очакват около 20:00 ч. До края на нощта се очаква да бъдат обработени до 95% от гласовете, но окончателните резултати може да отнемат до седмица. Първите прогнози за разпределението на местата се очакват около полунощ.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр 9| 855 | Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр Лунният талисман Rise, който обедини планетата ни по пътя си към Луната 1| 651 | Лунният талисман Rise, който обедини планетата ни по пътя си към Луната Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 1063 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток След дни на протести: Ирландия обяви мерки за облекчаване на кризата с горивата 1| 1079 | След дни на протести: Ирландия обяви мерки за облекчаване на кризата с горивата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 7| 2983 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 2880 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 2819 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 2810 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 2785 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2691 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2659 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави 12| 2573 | Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 