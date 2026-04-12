Израел продължава да обстрелва Ливан, десетки загинали

Шестима души бяха убити при израелско нападение над град Мааруб в област Тир в южен Ливан. Петима други загинаха в южния град Кана, според NNA. Агенцията съобщава за израелски нападения в градовете Ал-Базурия, Калила, Бафлия и Клавия.

Най-малко 13 души бяха убити през нощта при израелски удар над град Тефахта, съобщиха ливански източници. Атакувани са били и градовете Кафра, Харис, Рахаф и Сребине.

Израелските военни съобщават, че са покосили лаборатория за производство на взривни вещества в Тулкарем на окупирания Западен бряг. В публикация в социалните мрежи се казва, че материалите са включвали 200 тръбни бомби, пожарогасители, газови бутилки с потенциално експлозивно приложение и повече от 50 кг импровизиран взривен материал.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщава, че най-малко 2020 души са били убити, а 6436 други са ранени при израелски атаки от 2 март насам. Сред убитите са 165 деца, 248 жени и 85 медици. Само в събота израелските сили са убили 97 души и са ранили 133 други.