Понеделник, 13 Април 2026, 00:23
Израел продължава да обстрелва Ливан, десетки загинали
Не секват израелските бомбардировки над Ливан. Поне 13 души са изгубили живота си при ударите. Екипи на гражданската защита на Ливан работят по евакуацията на ранените и транспортирането им до болници.
 

Шестима души бяха убити при израелско нападение над град Мааруб в област Тир в южен Ливан. Петима други загинаха в южния град Кана, според NNA. Агенцията съобщава за израелски нападения в градовете Ал-Базурия, Калила, Бафлия и Клавия.

 

Най-малко 13 души бяха убити през нощта при израелски удар над град Тефахта, съобщиха ливански източници. Атакувани са били и градовете Кафра, Харис, Рахаф и Сребине.

 

Израелските военни съобщават, че са покосили лаборатория за производство на взривни вещества в Тулкарем на окупирания Западен бряг. В публикация в социалните мрежи се казва, че материалите са включвали 200 тръбни бомби, пожарогасители, газови бутилки с потенциално експлозивно приложение и повече от 50 кг импровизиран взривен материал.

 

Ливанското министерство на здравеопазването съобщава, че най-малко 2020 души са били убити, а 6436 други са ранени при израелски атаки от 2 март насам. Сред убитите са 165 деца, 248 жени и 85 медици. Само в събота израелските сили са убили 97 души и са ранили 133 други.

