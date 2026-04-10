Но възстановяването ще бъде дълго и скъпо по няколко причини.

BBC откри шест причини за това.

1. Недостигът на петрол едва започва

Товарен кораб, превозващ петрол от Персийския залив, пътува до клиентите си от месец до месец и половина.

Войната започна на 28 февруари - точно преди месец и половина.

Едва сега светът ще се сблъска с недостиг на петрол, защото през цялото това време Иран на практика блокира Ормузкия проток, ключов корабен маршрут, през който преминава една пета от световните нужди от петрол, както и големи количества втечнен природен газ.

„Април ще бъде много по-лош от март. Според най-консервативните оценки дефицитът ще се удвои“, казва Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Резултатът ще бъде инфлация и забавяне на икономическия растеж“, каза той.

„И може да бъде много по-лошо. Скоро бихме могли да стигнем до момент, в който много страни ще въведат по-рационално потребление на енергия“, добави той.



Преди войната, която започна на 28 февруари, цените на петрола бяха около 60-65 долара за барел, а по време на конфликта те надхвърлиха 100 долара.

Сега, с по-малко физически наличен петрол, цените няма да паднат до нивата отпреди войната, дори ако Иран незабавно отвори отново Ормузкия проток.

При идеални условия ще е необходим още месец до месец и половина, за да се върне всичко до нивата отпреди войната.

В действителност недостигът ще продължи още няколко месеца, до края на 2026 г., изчисли в последния си доклад EIA, статистическата агенция на Министерството на енергетиката на САЩ.

2. Газовата криза е по-лоша от петролния проблем

Но петролът все още не е най-големият проблем - Саудитска Арабия и други страни в региона биха могли бързо да увеличат производството, ако в Близкия изток се установи траен мир.

„Репутацията на газовата индустрия е опетнена. Втечненият природен газ беше позициониран като надежден, достъпен и гъвкав вариант.“

„Но първо руски газ през 2022 г., а сега катарски газ...“, каза изпълнителният директор на МАЕ Бирол.

Няма да е възможно бързото възстановяване на доставките на втечнен газ.

Няма алтернативни маршрути за транспортиране на газ от Катар по море, докато износът на петрол продължава по сухопътни тръбопроводи, заобикалящи Ормузкия проток.

Бъдещето е несигурно, което със сигурност ще поддържа цените на газа високи през следващите месеци.

Поради войната Катар отложи обявеното стартиране на нови мощности и едновременно с това загуби част от съществуващите си мощности.

3. Това не е просто прекъсване на доставките, но и повреда на инсталацията

Едно е да отвориш пролива за танкери и транспорт на петрол и газ, а съвсем друго е да възстановиш производството в газовите находища и рафинерии, засегнати от конфликтите.

Според Международната агенция по енергетика, над 40 нефтени и газови съоръжения в страните от Близкия изток са били повредени по време на войната.

Най-големите разрушения са регистрирани в част от катарския газов комплекс в Рас Лафан.



Ирански ракети унищожиха 17 процента от едно от най-големите съоръжения за втечнен природен газ в света. Това беше отговорът на Иран на предишен израелски удар по иранското газово съоръжение „Южен Парс“. Такова оборудване е уникално, изработено по поръчка.

Следователно, ремонтите ще отнемат не просто месеци, а години - катарските власти казват: от три до пет.

Подобни проблеми има и в други страни от Персийския залив.

Ирански дронове са поразили петролни рафинерии, нефтени находища и друга енергийна инфраструктура в Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кувейт, Бахрейн и Ирак.

Ремонтите ще отнемат месеци и ще струват милиарди долари.

Преди войната тези пари са били предназначени за разширяване и увеличаване на световните енергийни доставки.

Сега средствата ще бъдат изразходвани за възстановяване на повреденото или разрушеното.

4. Липса на пари

Преди войната страните от Персийския залив планираха да разширят производството си, за да задоволят нарастващите енергийни нужди на нарастващото население на света и развиващите се икономики.

Страните потребители очакваха, че ще има достатъчно петрол и че ще има още повече газ.

Саудитска Арабия, ОАЕ, Иран, Катар и други страни в региона обаче вече ще бъдат принудени да харчат пари не за разширяване, а за възстановяване на предишните нива на производство на петрол, газ и петролни продукти, както и за превъоръжаване, за да укрепят отбраната срещу бъдещи атаки.

Потребителите също ще трябва да платят повече.

Това означава: по-високи цени на енергията и инвестиции в алтернативи като ядрена, слънчева, вятърна енергия, батерии и въглища.



И правителствата ще бъдат изправени пред необходимостта да субсидират домакинствата и промишлеността.

За разлика от двете предишни петролни и газови кризи, причинени от пандемията от Covid-19 и войната в Украйна, този път потребителите в страната имат по-малко възможности да „заемат“ пари от бъдещите поколения, за да помогнат на настоящето.

По това време инфлацията беше по-ниска, както и публичният дълг и бюджетният дефицит.

Сега обаче правителствата са изправени пред двойно предизвикателство: забавянето на икономическия растеж намалява данъчните приходи и съответно способността за подкрепа на бизнеса и домакинствата с бюджетни субсидии, докато ускоряващата се инфлация елиминира подкрепата чрез по-ниски лихвени проценти по кредитите.

Бъдещите поколения вече са били „взети назаем“ по време на тази криза в Близкия изток, тъй като държавите са посегнали към стратегически петролни резерви.

Дългът ще трябва да бъде изплатен.

5. Резервите не са безкрайни и трябва да се попълват.

За да облекчат недостига на петрол на пазара, западните страни потребителки решиха на безпрецедентна интервенция - продажба на 400 милиона барела от стратегически резерви.

Поради това цените на петрола не се повишиха толкова, колкото можеха.

За сравнение, светът консумира приблизително 105 милиона барела петрол на ден.

Тази война прекъсна продажбата на 10-12 милиона барела близкоизточен петрол на ден на пазара.

Продажбите на суров петрол от западните резерви са попълнили три до четири милиона барела на ден.



Допълнителни обеми са навлезли на пазара благодарение на китайските резерви, както и на премахването на американските санкции върху иранския и руския петрол.

Тази интервенция е предназначена да продължи четири или пет месеца, но след това запасите ще трябва да бъдат попълнени в някакъв момент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува предшественика си Джоузеф Байдън за продажбата на част от американските петролни резерви след началото на руската инвазия в Украйна и последвалата енергийна криза.

Той обеща да попълни резервите, но така и не го направи.

Този път резервите ще паднат до опасни нива и САЩ, както и други страни, ще бъдат принудени постепенно да ги попълват, без да чакат благоприятни цени.

За да се направи това, е необходимо да се приемат или променят закони и да се вземе предвид състоянието на националната сигурност.

Попълването на стратегическите резерви ще подкрепи цените на петрола и ще удължи енергийната криза.

И това не е единствената дългосрочна последица от войната между САЩ и Израел с Иран.

6. Заплахата от война не е изчезнала.

Възприятието за Близкия изток като надежден източник на енергия отдавна е подкопано, особено сега.

Войната не е приключила и настоящите преговорни позиции на САЩ (и Израел) и Иран заплашват да се изострят отново всеки момент.

Войната засегна сигурността и надеждността на доставките, наложи преоценка на риска и увеличи разходите за застраховки и транспорт.

Всичко това ще се отрази на цените на енергията за крайните потребители за дълго време напред, ако не и завинаги, предупреждава Министерството на енергетиката на САЩ.