ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания

От Демократична България посочиха, че вотът на гражданите ги е поставил в тази позиция, но това не означава пасивност. Според Божидар Божанов най-голямото притеснение е, че веднага след изборите темата за разграждането на досегашния модел на управление, свързван от тях с влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, постепенно е отстъпила място на по-неясни политически послания. По думите му именно тук ще бъде и основният ангажимент на ДБ – да следи дали заявката за промяна действително ще бъде изпълнена, а не заменена с поредно политическо пренареждане.

Като ключов фронт в тази битка от коалицията посочиха съдебната система и службите. Според тях изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет трябва да стане възможно най-бързо и при прозрачни правила, така че да се отвори път към избор на нов главен прокурор. Паралелно с това те настояват и за промени в ръководството на ДАНС, която според Атанас Атанасов трябва да бъде гарантирано независима от партийно влияние.

Икономическите теми също заеха важно място в разговора. Ивайло Мирчев отправи критики към намеренията за ново увеличение на тавана на държавния дълг, определяйки подобен ход като тревожен сигнал към инвеститорите и рейтинговите агенции на фона на вече натрупаното рекордно задлъжняване през последните години. По думите му страната има нужда не от нови дългове, а от ясна финансова дисциплина и стабилизационни мерки.

От Демократична България очертаха и собствените си бюджетни приоритети – без увеличение на данъците, ограничаване на дефицита до 3%, реформа в държавната администрация, преразглеждане на механизма за автоматично покачване на възнагражденията в публичния сектор и поемане на осигурителните вноски от държавните служители. Според тях това е пътят към устойчиви публични финанси и избягване на риск от дългова спирала.

Основен акцент в разговора между президента и делегацията на Продължаваме промяната бяха финансовото състояние на страната и очакваните стъпки в съдебната реформа. Държавният глава постави въпроса какви конкретни мерки вижда формацията за стабилизиране на бюджета, овладяване на напрежението около доходите и цените и за излизане от цикъла на временно управление, който през последните години се превърна в хроничен политически проблем.

Според Йотова страната повече не може да си позволява да функционира в режим на удължени бюджети и временни назначения, а обществото очаква яснота, предвидимост и работещи решения. От Продължаваме промяната отговориха с политическо послание, насочено към модела на управление през последните години. Асен Василев заяви, че според формацията е настъпил моментът страната окончателно да се раздели с начина, по който – по думите му – е била упражнявана властта от Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Той изрази очакване сигналът от изборите да бъде правилно разчетен от политическите сили, които ще получат възможност да формират управление. Василев потвърди и намерението на партията да внесе законодателни промени, с които да бъде прекратена държавната охрана на двамата партийни лидери – ход, който още отсега се очертава като една от първите остри политически теми в новия парламент.